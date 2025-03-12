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自由廣場》有錢勿亂發 莫債留子孫 國債將達六兆 稅收應優先減債還本

2025/03/12 05:30

◎ 魏世昌

財政部日前公布，二○二四年全國稅收超徵金額達五二八三億元，創下歷史新高。如何運用這筆稅收，成為朝野關注焦點。國民黨主張全民普發現金一萬元，以直接回饋民眾，但此舉是否符合國家長遠利益？從財政穩健的角度來看，將超徵稅收優先用於減少債務，才是更審慎且具前瞻性的選擇。

許多民眾誤以為稅收超徵代表政府「多了一筆額外收入」，事實上並非如此。超徵只是國家實際收到的稅收超過所編列的預算數，並不代表國庫充裕。依財政部數據，蔡政府二○一六年上任時，中央政府債務餘額為五．三九兆元，預計今年將增至六．○一兆元，每年光是利息支出便高達數千億元。若將超徵稅收用於普發現金，短期內雖能帶來消費刺激，但對財政體質毫無助益。相較之下，將這筆資金投入償還債務，則能有效減少未來的利息支出，提升政府財政運作的靈活度。

主張普發現金的論點，通常基於「全民共享經濟成果」的概念，然而這種一次性的補助，無法解決經濟結構性的問題。若政府財政長期不穩，未來可能被迫加稅或削減公共支出，最終受害的仍是全民。相較於短暫的現金補助，將超徵稅收用於減債，能為政府釋放更多資源，投資於公共建設、教育及社會福利，進一步提升國家競爭力。

許多國家都面臨高額國債的問題，財政管理不當甚至可能引發更嚴重的經濟危機。近年來，全球經濟環境變化劇烈，利率上升可能推高政府的融資成本，若不趁目前財政狀況相對穩健時積極減債，未來財政壓力恐將進一步惡化。此外，降低債務還能提升政府信用評等，減少未來融資成本，使台灣在國際市場上更具競爭力。

超徵稅收的運用，攸關國家財政穩定與未來發展，政府應避免短視近利的財政操作。與其選擇普發現金，不如優先減債，確保未來財政彈性，並透過適當的公共投資，提高國家整體競爭力。財政健全才是國家長遠發展的基石，唯有審慎規劃，才能讓未來世代不必承擔更沉重的財政負擔，讓台灣經濟更加穩定可持續。

（作者是工程師）

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