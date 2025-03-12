社論》中國別肖想「台灣代表權」

中國外交部長王毅。（彭博檔案照）

王毅又在大外宣：一九七一聯大二七五八號決議徹底解決了，包括台灣在內，全中國在聯合國的代表權問題，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能」。在中國討生活的台灣藝人，表忠「中國台灣省」，幫忙大內宣。美國國務院再唱反調：聯大二七五八號決議僅處理「中國代表權」問題，無關台灣。言下之意，「中國代表權」，「台灣代表權」，八竿子打不著。

國共兩黨，言必稱「開羅宣言」、「波茨坦公告」，其實它們只是同盟國領袖、戰爭期間、片面的、口頭的戰後布局意見溝通，不是正式的國際條約。一九五二生效的「舊金山和約」，才是終戰之後、交戰各方、共同的、正式的條約。該約僅規定：「日本茲放棄其對於台灣及澎湖群島之一切權利，權利名義與要求。」亦即，經過「中國赤化」與「抗美援朝」，「舊金山和約」並未落實「開羅宣言」、「波茨坦公告」關於戰後台灣（台澎）的處置。如今，國共不談「舊金山和約」，其實就是自知站不住腳。社會生活的常識：幾個人先前口頭上講的，以及，後來正式形諸文字的契約，前者為準還是後者為準？當然是後者。

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「舊金山和約」以後，國際情勢諸多變化，韓戰揭開冷戰序幕，直到一九九○前後，蘇東波共黨政權紛垮台。其間，尼克森主義翻轉歷史，從聯合國「排我納匪」至「美匪建交」，此後文革結束、改革開放的中國，被美國視為「聯中制蘇」下的「準友好國家」，一九八九天安門事件也不影響，終而給予永久最惠國待遇，並助其加入WTO。貫穿鄧小平、江澤民、胡錦濤，尼克森主義可謂美中關係的屋頂。二○○八北京奧運，「同一個世界，同一個夢想」的口號，令美國乃至西方更視中國如「友好國家」。好景不常，二○一二中國出了一個習近平，打破兩屆任期慣例，胡錦濤被架出二十大會場，中國走向「逆改革開放」，美國也出現川普二．○的「反向尼克森主義」，美中之「友好」關係一去不復返。

「中國終將統一，也必將統一」，國共有志一同。殊不知，中國早就統一了，最後一張拼圖是港澳。然而，中國領土野心未熄，還想染指台灣、尖閣諸島、南海。反倒是，隨著中國操弄擴張型民族主義，美國國會開始出現「結束一中政策、恢復美台邦交」主張。美國的對台政策，宛如歷史留下的謎團，但這個謎團也早已備妥解謎之鑰。解謎之鑰的代表，就是麥克阿瑟在戰略分析中的眉角：只可「存於友好國家之手」，不可「存於不友好國家之手」。在尼克森主義典範下，美國歷屆政府都懷著善意期待，認為持續的改革開放、經濟促動政治改革，即便是一黨專政的中國，也終將成為美國的「友好國家」。人算不如天算，新冠疫情、烏俄戰爭，令此一幻想煙消雲散。

話說回來，中國若實現統一台灣之夢，絕對是一件世界史的大事。如果真有那麼一天，基本上應該有兩個可能。一是，中國完全令美國，包括其印太盟友乃至西方，確信中國永遠是「友好國家」，絕對不會再出一個習近平，而那意味著中國至少是有規則可循的國家，不再是數位極權人治的大監獄。二是，「打倒美帝、偉大復興」，中國不僅把印太納入勢力範圍，美國被趕到太平洋中線以東，而且，國際秩序以中國為霸主重新修正。以上兩種極端之間，在歷史的偶然性之下，也許會展現出不同的風貌。而經過新冠疫情、烏俄戰爭，中國深信「百年未有之大變局正在世界各地以更快的速度展開」，「中國警告已經做好準備與美國打任何類型的戰爭」，今年國防開支又增加七．二％。西方務必牢記，「東升西降」這句習語錄。

所謂的「中國台灣省」，不僅是一種措辭，更是一個藍圖。香港羊入虎口了，但掛羊頭賣狗肉的「一國兩制」仍掛著。反倒是，本來要向台灣示範的「一國兩制」，現在台灣連「特區」也不提了，直接進階到「省」，「內地化」一步到位。「早晚要收了你們」之前，所謂的「對等談判」攏係假欸，只有「一中原則」的中央對地方。「早晚要收了你們」之後，根本沒必要再用「一國兩制」自欺欺人。這意味著什麼？就是到時候「中國台灣省」，待遇不如「香港特區」（已經很慘了），也不如新疆、西藏「自治區」（比香港更慘）。怎麼樣慘法？不知道！可以想像的是，台灣只有更慘！

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