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社論》認清歷史 團結台灣

2025/03/11 05:30

賴清德總統等人日前出席二二八紀念儀式。（行政院提供）賴清德總統等人日前出席二二八紀念儀式。（行政院提供）

賴清德總統日前出席二二八紀念儀式，代表國家再度道歉，強調政府將加速政治檔案開放，追查真相，進一步落實轉型正義，追求社會和解，避免國家機器再度傷人，以團結台灣。在國家認同出問題的台灣，賴總統所言甚是，一九四七年的二二八事件、一九八○年的林義雄家人血案，以及一九八一年的陳文成遇害，至今都只有受害者，未見加害者，真相依舊不明，無以安撫受難者及家屬，社會也未能真正和解。有如二二八受難者後人李慧生所說，真相、究責、和解三者缺一不可，想跳過真相直接和解，沒有中間的究責，二二八無法解決。

從時序看，發生於台北的二二八事件這一天，只是台灣人民遭到國家暴力殘害的開端，接下來三月到五月的屠殺、清鄉及長期持續的白色恐怖，才是台灣人民更大的苦難。尤其蔣介石三月初派兵前來，大規模濫捕、殘殺行動開始，社會精英慘遭有計畫地殺害，外來政權暗黑統治從此禁錮台灣大地，人民長年難見天日。

時序顯示，二月二十七日台北延平北路圓環附近的緝菸衝突，查緝員開槍打死民眾，只是事件的引爆點。有如賴清德闡明的肇因：因生活文明落差引起台灣社會天怒人怨，陳儀部隊軍紀敗壞，獨裁者蔣介石犯下滔天罪行。三月六日，彭孟緝在高雄市政府、火車站及市區大開殺戒；八日，從中國前來鎮壓的軍隊到達基隆，「三八大屠殺」造成「血染港內海水、屍橫街頭巷尾」；從此一路「武力掃蕩」從北到南，且大舉逮捕社會精英。

從幾位精英慘遭殺害或被帶走而不知所終的悲慘遭遇，即可看出三月殺戮之慘烈。林茂生十一日遭武裝人員帶走，屍骨不存；他是台灣第一位美國哥倫比亞大學哲學博士，創辦並主持《臺灣民報》，被害時是台大文學院代理院長。同一天遇害的陳炘，也是哥大出身，創辦第一家台灣人金融機構「大東信託」。湯德章十三日遭虐殺，是台南最知名律師，法院判他事件中維持地方治安「無罪」，卻遭軍警殺害。畫家陳澄波二十五日遇害，其作品為台灣入選日本「帝國美術展覽會」第一人，有「油彩的化身」美譽；事件中被嘉義人推舉為「和平使」與官方談判，遭殺害後暴屍嘉義火車站前廣場。精英慘遭殺害，以致經歷二二八的作家葉石濤曾告訴日本學者若林正丈：「在我這一代，可以殘活下來的人，都屬二流以下的人才。」

事實上，台灣人民歷經苦難，後人遺忘或不知其事的三月，二二八事件前兩年，還有空襲。日本殖民地的台灣，二戰期間遭猛烈轟炸，南起屏東，北到基隆，東及花蓮，少有倖免；台灣人被迫下鄉上山疏開或「走空襲」，成為「多桑世代」不堪回首的共同記憶。一九四五年三月一日，美軍對台南市區進行大規模無差別轟炸，市民傷亡者眾，台南州廳、孔廟、博物館、台南醫院、林百貨都未倖免。同年五月三十一日，台北遭最慘烈空襲，同樣造成民眾嚴重死傷，總督府（今總統府）被炸缺了一角，大火延燒數日，龍山寺、天主教堂、醫院、學校、車站都遭轟炸。

台灣及人民所遭遇的苦難，黨國當局以外來史觀洗腦，不僅許多人遺忘，還出現諸多可笑離譜現象。台灣八十年前遭空襲，多數人不知，有人還張冠李戴指係日軍所為；二二八雖為國定假日，但年輕一輩未必都知因何放假，遑論明真相以追思。尤有甚者，戰後少數統治的外來政權，把蔣介石受聯軍之命的「接管」變「光復」，再經陳儀轉為「劫收」，釀成二二八，而以屠殺、濫捕、白色恐怖、舉世最久的戒嚴維持專制統治，經人民奮起抗爭，自由人權才終於到來。

可笑的是，馬英九之流還曾以「光復三段論」自愚愚人，即指︰當年沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，也就沒有今天的民主繁榮。事實正好相反，由於被「光復」，戰後台灣未如東亞及太平洋諸島，以公民自決建立獨立國家；就因「光復」，台灣捲入國共內戰糾葛，如今飽受中國併吞威脅；也是「光復」，台灣國家認同錯亂，至今成就不了正常社會；同樣因「光復」，總有一幫人抗拒真相，反對轉型正義。

賴清德上任以來，先後在重要場合，站在這塊土地及人民立場，闡發台灣主體史觀，從就職典禮「一六二四年，台灣從台南出發，開啟台灣全球化的開端」，到今年二二八講話，莫不如是。經由重要節日，認清歷史，強化主體史觀，開放政治檔案，追查真相，落實轉型正義，都是團結台灣的正辦。

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