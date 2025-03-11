自由廣場》藍營只剩下解散國會的牌

◎ 陳茂雄

大罷免潮持續推進，中國國民黨擬藉由「公投綁罷免」策略拆彈，規劃以「是否支持政府未來修法廢除死刑」做為主論述。有人表示，該題目設定原就是立法院職權，無論最終「反廢死公投」結果如何，都無法推翻憲判字第八號死刑有條件合憲的判決。事實上該議題沒有問題，符合《公投法》第二條第二項第二款「立法原則之創制」。

大家很清楚，中國國民黨面對罷免的壓力，是要以公投來擋罷免，認為多數公民反對廢死，該黨意圖搭主流民意的便車以阻擋罷免。然而民進黨同樣可以推出「罷免綁公投」，利用罷免的氣勢推出複決公投，依循《公投法》第二條第二項第一款「法律之複決」，針對藍白所修的法提出公投，若過關，就可推翻藍白的修法。

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「公投綁罷免」與「罷免綁公投」之戰綠營應該會佔上風，這從罷免案連署呈現一面倒，就可看出綠營氣勢遠超過藍白，藍白不如綠營的原因有二：第一，罷免連署是由公民團體和社會人士、上班族所自發性推動，綠營並非主導者，而是成為支持者、協助者，由綠營加上非綠的公民罷免力量，自有加乘效果，反觀藍營的主流是人脈，只會被動接受領導，戰鬥力當然相對不如。第二，藍白的修法及刪預算，已讓公民、中間選民、淺藍、反共的族群以及綠營人士全部感受到被壓迫的悲情，凝聚各方的戰鬥力。

無論「公投綁罷免」面否減輕罷免潮的壓力，被罷掉幾名立委是逃不了的，補選時哪一方獲勝才是關鍵。綠營支持者的特色是支持者可以轉移，無論推哪一位候選人的差別不太大。藍營支持者的主流是人脈，比較不容易轉移，被罷免成功的選區，原來的立委不能參加補選，推新人參選藍天變綠地的或然率很高，這才是藍營該憂慮的地方。

藍營有人倡議倒閣，好像是吃錯了藥，因為它是民進黨所夢想的，事實上它是經過深思熟慮才提出，罷免成功的選區因原來的立委不能參選，有可能藍天變綠地，對中國國民黨來說，還不如經過倒閣、解散國會後再重新選舉，容易維持原來的藍天。這雖不失好計策，但不可能實現，因中國國民黨的不分區立委、未被連署罷免者以及民眾黨都不會同意，他們不會放棄既得利益。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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