自由廣場》從三面峰火到單邊拒狼的美國轉變

◎ 王輝生

美國前總統拜登以結盟方式，在歐、亞、中東三地同時捲入戰火，以致備多力分，而有些盟國口惠而實不至，讓美國吃盡暗虧。

川普總統上任後，鑑於俄烏纏戰不休、沒完沒了，俄烏兩國兵疲馬困，俄國只好與中國抱團取暖而沆瀣一氣，烏國則不斷求援，打亂川普的抗中布局。

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川普上台後翻轉拜登三面峰火的戰略，反其道而行，先撫平中東戰火、示好次要敵手俄國，以期達到遏制主要敵手中國的目的。

川普刻意對敵營扮白臉，如對普廷、習近平稱朋呼友；反之對友邦則扮黑臉，如對加拿大、歐盟義正辭嚴。

川普上任前就曾點名中國、歐盟等國「占美國便宜」，上任後又重申將對這些國家實施對等措施。其中中國在經濟上佔盡美國的便宜，貿易順差近三千億美元，更在全球各地蠶食鯨吞美國的利益，自然成為川普的首要標的。而歐盟雖是世界第三大經濟體，歐盟之首的德國卻是在美國羽翼下成長茁壯的經濟大國，由於安享繁榮而不圖軍備，川普稱之「搭便車的國家」。

歐盟對美貿易順差僅次於中國，但北約軍費不足GDP的二％，所以川普在三月六日揚言，北約若不付足軍費，美國就不履行防禦責任，八日英媒也報導川普正考慮從德國撤軍，川普更在內閣會議中直說：「歐盟的成立就是為了搞砸美國」，不滿之意溢於言表。

然而，川普卻對歐盟的對手普廷施恩示好，這些反向操作，都隱藏著離間俄中的戰略意圖，以達集中火力、劍指中國的最終目標。

川—澤在白宮、戲劇般的口舌交鋒後，美國中斷對烏軍援，歐盟手足無措而不得不轉為積極。英國急忙召開十八國峰會，達成歐盟出錢出兵的共識，並力促澤倫斯基赴美重訂礦產協議，似乎見到了峰迴路轉的曙光。

川普為了進逼主敵中國，而對次敵俄國懷柔退讓；反之，對「搭美國便車」的歐盟，敲山震虎，促其自力自強，以悍衛自己的歐洲家園。

若俄烏停戰、中東熄火，美國可由三面峰火轉向單邊拒狼，那麼底氣十足的強勢川普，將使蠢蠢欲動的戰狼國家裹足不前而望洋興嘆。

（作者是日本醫療法人、輝生醫院理事長）

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