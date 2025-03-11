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自由廣場》川普經濟學：資金回流，打造美國準戰爭經濟體制

2025/03/11 05:30

◎ 林靖凱

在當前的美國經濟局勢下，筆者預測川普將不會採取救市行動，甚至可能樂見股市下跌。背後的戰略意圖，是為了逼出過去四年流入股市的炒作資金，迫使資金回流至實體經濟的生產活動。

為達成此一目標，川普政府可能對主要貿易夥伴課徵高額關稅，以遏制資金外流，並進一步鞏固美國本土產業。當被課稅的國家面臨出口受阻、經濟表現受挫之際，股市自然會缺乏獲利空間，投資者也將難以在海外市場尋求高額報酬。在這樣的政策壓力下，流出的炒作資金將無處可逃，只能選擇留在美國，轉向實體經濟投資。

川普的經濟戰略意在透過強化本土供給能力，以抑制物價上漲，減輕通膨壓力。當製造業擴張、工廠增多，自然創造更多就業機會，降低失業率，進而促進國內經濟活力。這一切措施的核心在於，不依賴政府補助或撒錢救市，而是透過政策設計以引導市場機制自發調整，讓經濟結構自然朝向更穩健、具韌性的方向發展。

這樣的政策思路，與雷根時期推行的「供給面經濟學」理念有異曲同工之妙。川普信奉的是強化供應鏈、鼓勵企業自主投資，並以內部減稅、減少外部依賴為手段，推動美國經濟自我強化。與雷根不同的是，川普的政策更深層地融入戰略安全考量，著眼於打造一個「準戰爭經濟體制」。

準備戰爭，必須有穩健財政、完備生產鏈與堅固經濟基礎。為此，美國必須減少貿易赤字，限制外債擴張，並確保製造業回流國內。這不僅為確保戰時供應鏈安全，也為在平時增強經濟自主性。從這個視角來看，任何試圖以補貼或短期刺激手段來解決經濟問題的分析，恐怕都未能掌握政策走向。川普追求的是長遠且戰略性的經濟布局，而非短期救市措施。

未來若看到美國股市波動，或貿易政策進一步強化，不應單純解讀為經濟政策失誤，而應理解為川普政府正在推動的結構性改革。這套改革或許短期帶來市場震盪，長遠來看，卻可能為美國經濟帶來更堅實的根基，並強化其在全球戰略對抗中的主動權。

（作者是公務員）

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