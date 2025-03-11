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自由廣場》台積電促成「台灣有事，就是美國有事」

2025/03/11 05:30

◎ 林逸民

川普身為談判專家，慣常不把話說死，屢次面對媒體詢問中國對台動武將如何反應，川普總是回覆，有他在中國不可能對台灣動武，因此這個問題不存在。雖然這樣的回答也的確是事實，但「疑美論」者見縫插針，質疑沒有確切承諾。

在台積電宣布千億美元投資為川普做足面子之後，媒體再次詢問中國侵台問題，川普回答：若台灣有事，我們也會受很大影響！亦即，當台積電願意與美國成為「生命共同體」，川普的承諾同步升級，如今等同與他的故友安倍晉三首相一樣的表態：「台灣有事，就是美國有事」。

台積電為全台灣達成如此重要的外交與國家安全進展，當然值得尊敬，但台積電並非「犧牲」，此舉對台積電本身也有利。原本川普關稅威脅台積電接下拯救英特爾的爛攤子，如今台積電既然赴美，扶不起的英特爾就可以晾一邊，台積電擺脫這個燙手山芋。川普也藉此推翻拜登時代的半導體產業大補貼，對台積電更是利多。

半導體每個世代的投資金額越來越龐大，台積電今年資本支出高達三八○億至四二○億美元，台積電的競爭對手因深陷財務困境而望塵莫及。拜登所提供三九○億美元補助及七五○億美元貸款，若全數投入，台積電的主要競爭對手就有本錢一搏，如今川普廢除，反而確保台積電可一枝獨秀。

台灣一直希望有偉大的跨國企業，台積電也早就做到這個階段，只是因為其他國家的勞動法規、政府規範不易適應而意願缺缺，川普推了一把，督促台積電「轉大人」加速學習跨國經營；台積電分散研發，對公司更有保障，英特爾過去不可一世，但美國研發骨幹在奔騰4誤入歧途，是以色列的研發團隊的奔騰M拯救了整家公司。產業發展本就是要勇敢邁出大步，而非故步自封。

目前可說是台積電的璀璨盛世，但產業全盛之後不可避免的就是會逐漸進入成熟期，過去的英特爾產業地位曾經遠高於如今的台積電，諾基亞曾經是芬蘭的護國神山，如今都已大不如前，這只是產業興衰的常態，國家要永續發展，不是死抱著神山，而是要能不斷孕育出新世代的產業。

台積電吸收大量人才，加上少子化影響，其他產業淪為「有手有腳」就錄取，甚至導致理工科系面臨師資斷層，因為畢業生就進台積電，少有人去留學攻讀博碩士；台積電一家公司賺進大量外匯，使台幣升值壓力大，其他出口產業都面臨相對不利，如此，豈能孕育下一個產業？

所以台積電分散少部份產能國際化，釋放資源，應該樂見其成，更不須杞人憂天而有所謂「矽盾」損失，美國自韓戰起就保護台灣，當時豈有半導體產業？

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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