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自由廣場》財政紀律不可妥協 反對稅收超徵普發現金特別條例

2025/03/11 05:30

◎ 黃瓊瑱

國民黨提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，主張將去年度超徵的稅收以每人一萬元普發給全民。但從財政紀律、經濟穩定性及社會公平性等角度審視，這項提案存在諸多問題。

稅收超徵並不等於政府有多餘財政資源可供分配。預算法相關規定，政府編列年度預算時，須預估歲入（收入）與歲出（支出），並確保兩者平衡。但因預算編列與實際執行之間存有時間差，加上經濟情勢變化等因素，可能導致實際稅收高於或低於預估數字。因此，稅收超徵僅反映預估與實際之間的差異，並不代表政府有額外的可用資源。

依經濟學家明斯基的「金融不穩定假說」，政府財政應以長期穩健為原則，避免短期內過度支出或減稅而致財政失衡。且政府的整體財政狀況須考量總預算與特別預算的執行情形。即使總預算出現賸餘，但若特別預算存在赤字，政府仍須舉債以填補缺口。率而將稅收超徵視為可自由分配的資源，就會忽視整體財政收支的平衡，可能破壞財政紀律。

凱因斯學派認為，在經濟低迷時，政府應透過擴張性財政政策來刺激需求，而在經濟過熱時，應採取緊縮政策以抑制通膨。因此，當經濟景氣良好時，政府應將超徵的稅收用於「償還債務」或「投資長期基礎建設」，而非將短期盈餘直接發給全民，否則將造成經濟波動擴大，削弱政府對市場的調控能力。

根據「邊際效用遞減法則」，對低收入族群來說，額外的一萬元可能顯著改善生活品質，但對高收入族群而言，影響相對較小。所以政府若希望透過財政手段提升社會整體福利，就應將資源優先配置給弱勢群體，而非不分所得階層地普發現金。

普發現金亦未考慮個人或家庭的實際需求與貢獻，可能導致資源分配不公平。高收入者與低收入者獲得同等補助，將無法有效縮小貧富差距，甚至可能加劇社會不平等。相較之下，將超徵稅收用於社會福利、公共建設或償還國債，更能有效提升公共服務品質，促進社會公平。

我國政府多年來累積了相當的公共債務，財政壓力不容忽視。若將稅收超徵用於普發現金，將錯失減債良機，進而加重未來的財政負擔。相反地，若將超徵稅收優先用於償還債務，不僅可減輕利息負擔，還可提升政府的財政靈活性，為未來重大政策提供財源。因此，筆者強烈建議應審慎評估「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，以確保國家財政的穩健與社會的長遠發展。

（作者是中山大學公共事務管理研究所博士生）

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