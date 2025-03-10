自由廣場》台灣藝人附和王毅 應取消健保

◎ 袁冰凝

陸委會將針對配合中國指稱「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」的台灣藝人進行查處，對此，筆者深表贊同。

過去在中國發展的台灣藝人，每年都會發文祝賀中國國慶或發表「我是中國人」、「兩岸同根同源」等言論，但尚未逾越言論自由保障之範疇，惟此次否定中華民國主權的行徑，已涉嫌與敵國合作而損及國家利益。

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依據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第卅三條之一規定，臺灣地區人民，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對臺政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為。違反者依同條例第九十條之二規定，處罰十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

因此，台灣藝人若配合中國外交部長王毅公然扭曲聯合國大會第二七五八號決議文，宣稱台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省，已涉及與中共黨政軍合作，而違反「兩岸人民關係條例」規定。

台灣藝人附和、認同王毅上述言論，形同自我矮化及毀滅中華民國，這些藝人出身台灣，享盡台灣作為國家所給予的各種福利，現卻唱和中國，否定中華民國，陸委會應該硬起來，依法嚴辦，甚至撤銷其中華民國國籍，並取消其使用健保的權利！

（作者為法務人員）

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