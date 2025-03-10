自由廣場》（胡，怎麼說）「親中舔共」黨徒炒作「疑美恨川」歪論！

◎ 胡文輝

「親中舔共」、「疑美恨川」，乍看好像無關聯，其實二者系出同源，都是血統紅透透的「中國製造」，親中才會疑美，舔共就須恨川，中共統戰部長石泰峰一個按鍵下令，在台協力者政、商、媒、學、網等「親中舔共」黨徒，馬上開機全力配合炒作「疑美恨川」歪論！

這是中共對台認知戰新一波攻勢，針對台灣人民，中國內宣則少見，利用的是最近接連發生的三「事件」︰一、二二八美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基在白宮吵嘴風波；二、三日川普與台積電董座魏哲家在白宮共同宣布，台積電將增加在美投資一千億美元；三、七日賴清德總統與魏哲家共同記者會，說明政府及台積電對美投資。

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中共發動疑美恨川認知戰，洗腦式灌輸反讀及誤解的消息，炮製川普強奪台積電變美積電、賴清德政府出賣台積電，要台灣人民因恨川而疑美、疑美更恨川、美國將拋棄烏克蘭也將拋棄台灣 、抗共保台無望論等錯誤認知。

疑美恨川認知戰就是要禍台灣、害美國，只有中國笑呵呵！看到對中國有利、對台灣、美國有害的事，中共的走狗們馬上傾巢而出應援附和，馬英九一馬當先、趙少康、傅崐萁們爭先恐後、赤藍白黨媒、赤學赤商等立馬加入疑恨戰局，站在中共那一邊搖旗吶喊，唱衰美台、唱衰台積電、狠批賴、魏…。

台積電投資美國千億美元，在世界沒有最佳方案下，對台積、對台美，都是最優次佳選擇，有個「上台大便」某副教授卻稱，台積電股價將跌破五百元，赤藍白黨媒跟進唱衰。若他真信自己、藍白真信他，台積電將腰斬到五百元，那他們連空台積電七支跌停，豈不賺死、肥死？不敢，只會造假打嘴炮，一群只剩舔共一張嘴的小孬孬！

中共統戰部認知戰出重手，中宣部也沒閒著。中共外交頭目王毅謊稱，台灣地區的唯一稱謂就是「中國台灣省」，中共喉舌央視下令轉發那五字，侯佩岑等在中國賺吃的台灣藝人、在台協力的赤藍白媒粉馬上奉命轉發狠炒。不過，中共操作疑美恨川陰謀也曝露，終極目標就是吞台灣、滅中華民國，成就一黨專政的「中國台灣省」。

回到大罷免議題，親中舔共=疑美恨川，因系出同源、赤藍白同夥，這個等號成立；親中舔共=疑美恨川=反大罷免，這個等號也八九不離十成立，因親舔與反罷的交集重叠很大。

最重要的事，天天說N遍︰「人人是葉霸，你我皆阿美；票票都投罷，不罷絕不休！」

（作者為資深媒體人）

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