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自由廣場》新北不需再多建市立大學

2025/03/10 05:30

◎ 賴彥丞

新北市副市長劉和然受訪時表示，期待下任市長能興建一所市立大學，全然不顧當下的高教及人口的環境危機，筆者深感詫異與遺憾。

首先，在少子化浪潮加劇之下，台灣今年步入「超高齡社會」，意即平均每五位國人就有一位是六十五歲以上的老人，因此各大專校院面臨整併乃至倒閉退場的危機都來不及了，劉副市長怎會還如此「不食人間煙火」而提出再設大學之議呢？

劉副市長不妨看看市內中和區的華夏科技大學，前年因為難擋少子化衝擊而申請退場，預計兩年後走入歷史；及位於淡水而享有「台灣教育史上第一所學院暨大學」之稱的真理大學，至今已經連續三年的註冊率未達六成，更是本學年大專校院註冊率倒數第一（僅剩三成）的大學學府。就在新北市轄區內的高教危機仍是未解的進行式，劉副市長竟然還要倡議再建一所新校，豈非本末倒置？

再者，學術機構所需的經費甚鉅，再設一所市立大學勢必會佔有大量教育資源，如此將對市立中小學造成相當程度的排擠效應，恐怕也使人擔憂，尤其新北也有很多需要市府教育局挹注經費的偏鄉學校。

台灣的地方建設有許多為了政客利益、討好民意而興建的「蚊子館」，我們不希望教育也變得如此思慮不周、畫蛇添足，而傷及下一代的受教權益。

（作者為陽明交大研究生）

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