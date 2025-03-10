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自由廣場》（李筱峰專欄）

2025/03/10 05:30

四、「要划遠黑暗的大陸」。（作者小峰，李筱峰提供）四、「要划遠黑暗的大陸」。（作者小峰，李筱峰提供）

◎ 李筱峰

二、「勝利之果」。（作者張文元，李筱峰提供）二、「勝利之果」。（作者張文元，李筱峰提供）

二二八紀念日放假完，許多人對二二八事件依舊茫然。不少人至今以為二二八事件只是二月廿八日當天的事，不知道事件在廿七日引爆後，趨於嚴重是在三月八日晚上國府軍隊自基隆登陸之後。七十八年前的今天，大殺戮才剛上場（三月六日還有高雄屠殺）。

三、「恐怖的檢查」。（作者黃榮燦，李筱峰提供）三、「恐怖的檢查」。（作者黃榮燦，李筱峰提供）

很多人不想看長篇累牘，我以四幅當年的漫畫讓大家快速認識二二八。

一、《文化交流》雜誌封面。（李筱峰提供）一、《文化交流》雜誌封面。（李筱峰提供）

其一：

二戰後台灣人熱烈迎接「祖國」。（此圖採自一九四七年一月十五日創刊，由王思翔、楊逵主編的《文化交流》雜誌封面）

其二：

詎料迎接「祖國」後，迎來的是：政風腐敗、特權橫行、經濟壟斷、生產大降、米糧短缺、物價暴漲、失業激增、軍紀敗壞、盜賊猖獗、治安惡化、瘟疫流行…。一年四個月後終於爆發二二八事件。事件爆發隔月（一九四七年三月）在上海的《時與文》週刊登出了這幅漫畫（作者張文元），題目「勝利之果」，對台灣而言，那是「光復之果」。

其三：

二二八事件因取締私菸點燃！三月八日中國軍隊登陸後，以「綏靖」之名進行殺戮。來台任教省立師範學院（今台師大）的版畫家黃榮燦，親歷二二八事件，創作了這幅著名的版畫〈恐怖的檢查〉。（這位有良心的人道畫家，在之後五○年代的白色恐怖中也遭蔣介石處決。）

其四：

二二八事件的腥風血雨，澆醒了台灣人的祖國夢，流亡海外的台灣人掀起台獨運動。一九四七年三月廿二日北平的《記事報畫刊》第四十期這幅〈要划遠黑暗的大陸〉的漫畫（作者小峰），說明了台灣民心的向背。

（作者李筱峰為台北教育大學名譽教授）

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