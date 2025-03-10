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自由廣場》從醫院個資外洩 談澳洲新防詐作法

2025/03/10 05:30

◎ 林書立

日前北部某醫院傳出遭駭客用勒索軟體「Crazy Hunter」攻擊，除逾五百台電腦遭癱瘓外，一六六○萬患者個資遭外洩，駭客隨後在網路兜售，後續更傳出有詐欺集團出資十萬美元（約三二八萬新台幣）買下，政府部門除立即要求該醫院強化內控外，也提醒民眾留意，並呼籲各界要加強資安防護，因網路科技的安全，不僅僅是企業責任，還關係到民眾隱私，且涉重要公共事業的網路安全與資料維護，若未能妥善因應，將成為人民與國安的治理破口，形成看不見的迫切危機。

中華警政研究學會日前召開研討會，探討澳洲政府對於詐欺與網路安全的治理模式，會中指出網路安全治理，不僅是詐欺防治的重要工作，更是國安等級的重要防護基礎，過去許多研究指出勒索病毒可能來自北韓，鎖定各國大型企業植入病毒竊取資料再癱瘓電腦，雖我國企業都已提高等級，建立完整備份，以防止被網路攻擊而癱瘓，但從最近Bybit貨幣交易所遭到攻擊竊走價值十五億美元的ETH來看，此種透過社會工程學滲透的多簽機制，不僅僅是向企業進行勒索，對於數位資產可直接盜取，盜來的個資還會賣給詐團。此種滲透的犯罪態樣已經改變，學者更提出未來刑事政策的思維，不能僅僅是「沒有被癱瘓」、「沒有付贖款」或是「提醒民眾注意」而已，要隨時關注科技犯罪的變化與趨勢。

以澳洲對於網路犯罪的控制為例，除了建立「刑事情報委員會ACIC」外，另由澳洲網路安全中心（ACSC），建立網路報告（案）系統，過去將被害等級區分為四層，依據受害的層級區分為，一、政府與相關機關，二、大型跨國公司，三、中小型企業，四、個人，最近簡化將被害等級的大型企業與中小企業合併同一層級，澳洲更於今年二月十四日通過全球首創的預防詐騙法《詐騙預防框架》，針對詐騙活動主要集中的行業與企業課予一定義務，以保護經濟產業的國家。並規定特定行業必須遵守的整體原則。

為有效反制詐欺，澳洲揚棄反詐臨時任務編組，依據預防專法授權澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）為反詐主責最高指揮機關，由ACCC密切監控受監管實體是否遵守有關預防、發現、阻止、應對和報告詐騙行為，期能控制看不見的迫切危機，後續發展值得各方關注。

（作者為警察大學助理教授）

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