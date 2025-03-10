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自由廣場》分化與收買式的法案 不是顧民生！

2025/03/10 05:30

◎ 吳哲文

中國國民黨為因應各地漸次開始的大罷免運動第二階段連署，花招百出，不僅要繼續炒作所謂反制性罷免議題、延長其議題生命期，不僅啟動反罷免助講團，同時，也在立院繼續夥同其白營盟軍挾其多數，針對不同族群提出所謂「加薪法案」，但這樣的作法是否妥適，卻有商榷空間。

筆者認為，藍營就現役軍人、老農及護理師等不同職業，推出軍人及護理師加薪、以及調高老農津貼的法案，不僅令人重新想起國民政府遷台以後，透過對軍公教的實物支給及子女學雜費優惠等補助，以及「將各地農漁會、農田水利會及客運等利權，分配給地方上的不同派系」等方式，在不同職業群體之間劃下隱而不顯的「恩庇侍從」式鴻溝、進而實現分而治之的目標；更很難令人不因此產生「藍營的見樹不見林，是愚昧抑或故意為之」的疑問。

就以軍人加薪的議題為例，今年度的國防預算業已被藍白聯手刪凍得支離破碎，就算能夠盡快解凍，也難以避免國軍欠缺作業維持費用，而有幾天到三個禮拜必須大部停擺的狀態，更別提軍方的裝備採購及更新，小至單兵步槍與無人機，大至自製潛艦，都因為藍白刪凍而遭受輕重不一影響，藍營不讓軍方有充分的作業維持費、不讓軍人有更新更好的裝備，只幫他們加薪，請問這對於軍人戰時的應戰有具體幫助嗎？這時提軍人加薪，難道沒有提高人員薪資占比、排擠作業維持及裝備更新費的問題嗎？提這些法案最後得益的是誰？是自以為能因此少被罷幾席的藍營，還是藍營背後的中國？

恕筆者直言，藍營若真以台灣民生為念，在尋求改善特定行業薪酬的同時，不僅要對該行業的結構性問題，提出根本性的改善方案，更應優先處理對整體社會影響有立即性的民生問題，準此，藍營是還要繼續將台電千億元撥補預算的問題，與該黨念茲在茲的核子反應器設施管制法等核電延役法案隱然掛勾，或是趕在本月底電價審議會召開，民生與工業電價面臨調漲、連帶牽動民生物價新一波上揚前，與行政院配合拆彈，就成為考驗藍營是否真有顧民生誠意的試金石了！

（作者從事服務業、兼業作家）

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