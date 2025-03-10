社論》台積電出手護台 藍白聯共扯後腿

台積電董事長暨總裁魏哲家（中）4日在白宮與美國總統川普（左）會面，宣布將在美加碼投資1000億美元。（路透檔案照）

川普重返白宮後，對所標舉的「讓美國再度偉大」願景，不斷祭出各種措施，令人眼花撩亂，但一貫的內涵則是兩個主軸︰「對等關稅」與「國家安全的防衛必須由被保護者負最大責任」。台灣亦是川普屢屢點名的國家，但日前台積電宣布對美國再投資一千億美元，獲得川普的肯定，七日雖仍提及台灣「偷走」美國晶片業務，但稱「我並不怪他們（台灣），反而佩服他們」，顯然台灣已過了「加徵關稅」這一關。但另一個危機正在擴大，即藍白大刪國防預算，引發美國政府與國會的質疑與不滿，直言批評國民黨在「玩危險遊戲」，是否鬆動美國捍衛台灣安全的政策與決心，攸關兩千三百多萬台灣人的身家生命及世局甚鉅，是當前台灣一個重大課題。

川普二．○時代，台灣面對的第一道考驗，是以台積電為核心的半導體產業生產先進晶片全球市佔率逾九成，具有壟斷性地位，成為全球科技業運轉不可或缺的支撐。尤其，疫情爆發後，全球出現晶片荒，更凸顯台積電的重要性，市值一度超越一兆美元，晉身全球前十大市值企業，更被譽為「台灣護國神山」，成為最堅實的矽盾。但台灣晶片產業獨霸全球的成就，反而成為川普「讓美國再度偉大」的路障，因此在選舉時不斷批判台灣搶走美國一百％晶片生意。令人回憶起一九八五年時，橫掃全球的日本半導體，遭到美國以「廣場協議」與「美日半導體協定」廢掉「武功」，致而失落三十年的殷鑑。而川普重新掌權，如何以免除加徵關稅替代晶片法案的優惠，促成台積電擴大對美投資，乃是當務之急。因此，台積電宣布加碼一千億美元，加上進行中的六五○億美元投資，總額約一千六百五十億美元的投資金額，成為美國史上最大單筆的外來投資。台積電的大手筆，顯然讓擅於談判，以利益為傾向的川普相當滿意，似乎化解了台灣被川普加徵關稅的危機。

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若是看到中國、墨西哥、加拿大，以及對美擁有巨大順差的發展中國家，如何受盡川普關稅大刀落下的恐懼與凌遲，就可了解台積電擴大對美投資，對台灣有多大的助益。國人不論政治立場，都應該樂觀其成。然而，台積電﹙或者任何對台灣有重大貢獻的企業﹚的主要敵人從來不在全球自由市場，而是來自中國及其在台協力者，具體而言，就是藍白陣營的攻擊與散播假訊息。從台積電赴美國亞利桑那州設廠的第一波投資開始，就一直被中國與藍白認知戰抹黑為「美積電」，將被美國掏空，此次更被一向親中的前總統馬英九形容為嚴重的「國安危機」。但馬英九卻避而不談任內極度向中國傾斜，並差點讓中國紫光集團併購台積電、聯發科的陰謀得逞的無能表現。而部分不了解半導體的藍營學者竟也大膽妄言台積電將從現在的千元股價崩跌到五百元，並要求台積電董事長魏哲家道歉下台。可笑的是，部分藍委固然強烈批判台積電，但檢視其財產申報，台積電竟是部分人的重要投資標的。難道這就是所謂「投資台積電是生活、批判台積電是工作」嗎？

川普的第二道颶風，則是要求被保護國繳「保護費」，對歐盟、北約、日本、南韓如此，台灣當然不可能例外。而且，川普似乎有意快速促成烏俄停戰，因此對烏俄簽署和約顯然迫不及待。然而，即使美國由烏俄戰爭抽手，但未來中國威脅只會更大不會弱化，台灣作為抗中第一島鏈前沿的角色會更加重要，因此台灣的安全與防衛議題勢必成美國政策的重中之重。遺憾的是，藍白卻在今年大砍國防預算，視中共日益增強的威脅為無物。美國聯邦參議員蘇利文日前即點名國民黨在立法院刪減國防預算，是在「玩危險遊戲」，指控在此時削減國防支出，不是個正確的信號。而美國準國防部次長柯伯吉也提到，此事已成為民主、共和黨私下常討論的議題。顯然藍營削弱台灣國防已引起一向力挺台灣的民主、共和兩黨的不滿。不能忽視的是，最新由Jennifer Kavanagh和Stephen Wertheim合著的文章《The Taiwan Fixation》，力主美國應協助台灣強化自身防禦能力，但不應直接軍事介入中國入侵台灣的戰爭。此文代表一種思維，即美國不能為了台灣而與中國爆發戰爭，因此藍白大刪國防預算，將會讓美國人深切感受︰「我們不可能比你們更在乎你們的安全」，不但削弱美國對台的防衛承諾，甚至也在替原本不受重視的「棄台論」澆灌養分。

台積電擴大投資美國，去年台灣對外投資最多的國家也是美國，充分展現了台灣企業由「西進」、「南向」、「北向」，進而「東拓」轉向全球經濟最發達的美國的進化過程。而台灣經濟不但在海外擴張中提升，國家安全也獲得確保，讓台灣變成全球經濟與地緣政治的大贏家。然而，這一切成就的底氣便是台灣必須強化國防，對國際社會展現自我防衛的決心，台灣安全才會得到自由世界的關注與呵護。

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