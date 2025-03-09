自由廣場》再借2758號決議矮化台灣 美方回擊 中國扭曲！

◎ 衛重華

中共外長王毅於七日再度曲解聯合國二七五八號決議，指台灣在聯合國的唯一稱謂是「中國台灣省」。此乃中共慣用的話術，試圖掩蓋北京當局對台灣主權的長期蠶食與扭曲歷史事實的行徑。然而，聯合國二七五八號決議的核心內容僅在於「承認中華人民共和國為聯合國中國代表的唯一合法政府」，並未涉及台灣歸屬問題。

王毅言論無非一貫的政治操作，企圖將國際社會的視線從台灣人民的主權與自決權上轉移，並強行將台灣納入「一中原則」框架。然而，事實擺在眼前，台灣自一九四九年以來便由中華民國政府有效治理，擁有獨立的政治、經濟、軍事體系，並且多年來成功發展為民主自由的社會，與中共極權體制截然不同。聯合國二七五八號決議並未否定台灣的國際地位，更未賦予中共對台灣的管轄權。

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中共一直試圖利用該決議對外施壓，阻撓台灣參與國際組織，甚至脅迫他國接受其錯誤解釋，不僅違反國際法，也與全球多數民主國家的立場相悖。就看近來，許多民主盟友相繼通過反對中國扭曲詮釋聯合國二七五八號決議的挺台動議，並支持台灣在國際社會獲得應有發展空間。

美國國務院更表示，刻意濫用和扭曲這項決議是中國施壓行動的一環，意在將台灣孤立於國際社會。

（作者為軍人）

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