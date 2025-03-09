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自由廣場》從西藏的過去看台灣的未來

2025/03/09 05:30

◎ 李明哲

中國政府在一九五○年無視西藏自古不是中國的一部分，宣稱為了全國統一，「解放」西藏，用軍事武力入侵西藏。

在中國武力威脅下，西藏政和中國於一九五一簽訂「十七條協議」，稱保障宗教自由與自治，但中國簽定後並未遵守。一九五四年中國取消協議裡的西藏特殊自治狀態，強制逼迫西藏與中國一體化，引發藏人全面反抗，一九五九年中國為了全面掌控西藏更進一步在西藏進行血腥鎮壓，最終導致十四世達賴喇嘛尊者出逃印度，中國全面控制西藏。

被中國全面控制後，西藏付出的代價是：中國不斷遷移中國人至西藏居住，西藏原來的藏語教學逐漸被取消，西藏自己的民族文化逐漸被禁止傳播，西藏小孩被迫離開父母，進了寄宿學校，被迫和西藏原來的文化斷根。這些行為，都是中國為了消滅西藏民族文化，建構「中華民族」偉大復興的工程。

近年中國更將西藏英文譯名由國際通用的Tibet改為漢語拼音的Xizang，只因為想體現中國對西藏的絕對主權，連達賴喇嘛尊者自己的「轉世」都不放過，宗教儀式每一個環節都必須得中國政府的批准。

全長一九七一公里的青藏鐵路並不是中國宣稱的「雪域天路」，而是西藏人的「亡國滅種之路」。

一九五九年徹底亡國後，追求自由的西藏人開始了大流亡，台灣也有不少流亡藏人，每年在三月十日前後都會舉辦「西藏抗暴週年台灣大遊行」，除了紀念自己的國難外，也用自己的「亡國之痛」讓我們理解：當你因為威脅而被迫放棄主權和尊顏時，你不但得不到「和平」，連你本來的文化傳統、生活方式都會被剝奪。

藏人過去被迫接受中國的「和平協議」，最後換來的是亡國之痛，香港人過去被迫接受中國的「一國兩制」最後換來的是國安法、基本法廿三條立法，完全失去了僅存的言論和政治自由。今天我們台灣是一個民主獨立的國家，卻有些台灣人不斷希望我們對中國的武力威脅「妥協」、「退讓」，希望和中國簽署和平協議，並希望台灣加入中國所謂的「中華民族偉大復興」。

今年是西藏抗暴六十六週年，民團今辦台灣大遊行。或許有人會問：「為什麼我們要聲援西藏人？」我們聲援西藏，最重要的是用我們的行動提醒台灣人：面對中國對台灣軟實力的入侵和武力的威脅，台灣人應該如何選擇？

現在追求自由民主的西藏人，被迫流亡全世界，需要台灣人的聲援。我們不希望未來有一天，追求自由民主的台灣人，也必須流亡全世界，需要別國人民的聲援。

（作者為文山社區大學學程經理）

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