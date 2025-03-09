自由廣場》人人皆是葉霸 我們都是阿美！

◎ 朱孟庠

美國聯邦參議院軍事委員會的人事聽證會上，共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）針對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，點名中國國民黨（KMT）「玩危險遊戲」，已然赤化的國民黨，意圖透過國會宰制台灣前途，大刪國防預算，引起國際「疑台論」，條條舔中法案聯共制獨，禍害台灣，面對民團大罷免，KMT未能反省，反以監控、汙衊、公審等奧步回擊。

立委王鴻薇請徵信社查個資…志工阿美等遭肉搜公審，儼然白恐再現，反激起「我們都是阿美潮」。廿一世紀通匪的國民黨更邪惡，威脅、醜化、抹黑、查水表、公布個資，搞死人連署…不擇手段，更毫不掩飾，就是要台灣人恐懼。

請繼續往下閱讀...

這一幕深深喚醒沉睡的國人：國殤日後葉老師挺立於千人的傅隨組織前，指著紅統頭目「你通匪」，她的氣魄給全台灣人上了一課：捍衛民主！無懼！國民黨對台灣最深的影響是在台灣族群埋下了三代以上的危機意識。長達半世紀白色恐怖，「囡仔人 有耳無嘴」，禁聲「恐懼」一直埋藏在台灣民族的集體潛意識裡。

八十歲的葉老師出生於二二八年代，歷經白恐統治，但她毫無畏懼，以台灣主人的姿態挺身教訓國賊，喚醒台灣人當直視歷史，省思民族內在的鄉愿性，守護台灣，剿滅紅統，不該分藍綠。

無聲戰爭已攻進台灣，紅統政客以認知戰混淆是非，意圖將台灣香港化，大罷免是台灣民主的背水一戰，必須勝利，欣慰二階連署啟動，卅二：○激勵民心。這是台灣人決定未來的關鍵時刻，二階連署非常艱困，葉老師告訴大家：「放棄是全天下最簡單的事，但放棄之後是無盡的後悔。」

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法