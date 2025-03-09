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自由廣場》我為何捨舒適圈 當罷免志工？

2025/03/09 05:30

◎ 萊恩

守護是人類本能。電影《攻其不備》中，麥克在車禍瞬間用身體護住弟弟，這是出於愛的自然反應。為人子女，我們守護父母；為人父母，我們保護孩子。當台灣—這個養育我們的家園—面臨危機時，我們也該挺身而出。

立法院亂象荒謬至極，國家正陷入無硝煙戰爭。藍白立委的行徑不是「台灣反對黨」，而是「反對台灣黨」。他們癱瘓憲法法庭，動搖法律基礎；提案縮短中配取得身分證時間，還允許依親及使用健保，掏空醫療資源，同時為中共滲透鋪路；面對強大敵人，他們做的卻是在刪凍預算、癱瘓國防；他們將數位發展部預算砍到只剩一元，拆卸台灣的資安防護；推荒謬的財劃法，破壞國家財政紀律；現在又偷換「超徵」稅收概念，立法普發全民一萬元，掏空國庫⋯。種種賣國的罪行，罄竹難書。

傅崐萁作為通匪窗口，擔任中共在立法院的指揮官，藍白立委成為傅某的舉手部隊，盤踞國會，執行敵國指令，宛如共產黨附隨組織，等同中共控制了國會。每通過一個荒謬的法案，都是對台灣民主制度的一枚導彈。台灣的民主法治遭受摧殘，體質被弱化。所有作為，無一不是在削弱台灣自保能力，為敵國侵略鋪路。

筆者四年前從新北教職退休，遷居故鄉高雄享受歲月靜好。但看到國家被如此糟蹋，焦慮感驅使之下，捨棄舒適安逸的生活，重回台北投身罷免志工。我不是政治迷，只是一個想要守護家園的普通人。

如果你有著跟我一樣的焦慮，出來當志工就是最對症的藥。你不必太懂政治，只要秉持你的善良與誠懇，就可以一起感動更多人。或許你跟我一樣只是微不足道的星火，但切記星火可以燎原。請大家站出來一起投入這場守護自己最愛的生存之戰。如果我們不勇敢站出來，還能有誰來為我們守護台灣？

我不敢想像如果這次罷免失敗，往後藍白立委必將更肆無忌憚，推行更多荒謬的法案來折磨台灣，讓台灣在中共面前不堪一擊，台灣的民主法治將永難翻身。好國好民不應該被政治顏色綁架，只要你生於斯長於斯，本來就不該分深藍深綠。只要你愛著這片土地，我們都是深台灣！

（作者為退休教師，雙和區罷免志工）

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