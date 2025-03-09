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星期專論》日本在野黨的表現如何？

2025/03/09 05:30

◎松田康博◎松田康博

◎松田康博

日本為議會內閣制，由眾議院多數黨負責組閣。目前具有執政潛力的在野黨，包括立憲民主黨（一四八席）、日本維新會（卅八席），以及國民民主黨（廿八席）。（路透檔案照）日本為議會內閣制，由眾議院多數黨負責組閣。目前具有執政潛力的在野黨，包括立憲民主黨（一四八席）、日本維新會（卅八席），以及國民民主黨（廿八席）。（路透檔案照）

在二○二四年十月的日本眾議院選舉中，自民黨與公明黨執政聯盟失去多數席次，距離過半數（二三三席）仍差十三席。如果在野黨團結起來提出內閣不信任案，石破茂內閣就必須在總辭或再次解散眾議院之間，做出選擇。

日本為議會內閣制，由眾議院多數黨負責組閣。目前具有執政潛力的在野黨，包括立憲民主黨（一四八席）、日本維新會（卅八席），以及國民民主黨（廿八席）。如果這三個政黨在下屆眾議院選舉中獲得過半數席次，就可能出現政權輪替。

於是，自民黨開始分別與國民民主黨及日本維新會進行政策協商。亦即所謂的在野黨分化戰略。由於他們掌握關鍵少數，只要其中任何一個政黨投下贊成票，二○二五年度政府總預算即可順利過關；若選擇加入執政聯盟，石破政權將取得多數席次，施政也將更為穩定。那麼，日本三大在野黨採取什麼行動呢？

注重預算與政策 與執政黨合作

執政聯盟於去年十一月先與國民民主黨展開協商，國民民主黨的核心政見是大幅擴大所得稅免稅範圍。稍後，執政聯盟又開始與日本維新會進行協商，維新會的主要政見則是全國高中教育免費，以及中小學提供免費午餐。

對在野黨而言，要想立即兌現主要政見，就必須與執政黨合作。然而，若過度向執政黨靠攏，可能會喪失獨立性，在下次選舉時可能失去選民支持。因此，國民民主黨與日本維新會都陷入兩難局面。結果，成長快速、氣勢正旺的國民民主黨拒絕妥協，談判宣告破裂；而處於衰退趨勢的日本維新會則選擇妥協，達成協議，讓政府總預算案得以在眾議院通過。

讓預算順利通過不僅是政府的責任，做為多數派的在野黨也負有重大責任，因為政府預算直接關係到國民的生活。因此，在二○二五年一月至三月的預算審議期間，在野黨不會嘗試倒閣，也不會強行推動具有政治爭議性的法案。這兩個在野黨為了實現其長期主張的政策，聽取各方人士的意見，並向社會宣傳政策，朝野政黨的協商持續進行數月之久。

維持外交與安保政策相關共識

當前的日本在野黨還有另一個特點，亦即在外交與安全保障政策方面維持國內共識。

為了從根本上增強日本的防衛能力，岸田文雄內閣決定在二○二七年前將防衛經費增加一倍。除了財源問題，朝野主要政黨對此並無太大分歧。日本的安全環境極為嚴峻，現今，會天真地以為只要與習近平、普廷、金正恩對話，就能確保日本安全的人少之又少。唯有具備強大的防衛能力與日美同盟的後盾，與他們進行外交才有意義。即使美國轉回孤立主義，日本也必須設法加以挽留。

日本朝野政黨若沒有這種起碼的共識，又將如何面對持續擴張軍事，並明確表態要改變現狀的習近平政府，以及反覆無常的川普政府？為了避免日本步上烏克蘭的後塵，外交與安保政策的全國共識，比以往任何時候都更為重要。

立憲民主黨黨魁野田佳彥曾任首相，是中間偏保守派人士，他曾在政敵、前首相安倍晉三的國葬上發表感人演說而廣為人知。對於與自民黨組成大聯合政府可能性，野田表示：「在重大危機時期，這是一個可以考慮的選項，但在和平時期則不然。」這番話既反映出他願意在危機來臨時與政府合作，也讓國民感到安心。此外，野田肯定今年二月的日美領袖會談「取得一定程度的成果」。

下屆眾議院選舉，執政聯盟若再次慘敗，野田成為下任首相的可能性極高。面對這個機會，日本在野黨正積極在國會內外展開以政策為主的負責任討論，而他們最大的後盾，便是國民的嚴格監督。如果國民沒有好好地監督，在野政治人物很容易陷入譁眾取寵的民粹主義。

經過冷戰以來數十年的左右對立，日本主要在野黨終於走到了「無論左右，祖國至上」的境界。

（作者松田康博為日本東京大學東洋文化研究所教授；駐日特派員林翠儀譯）

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