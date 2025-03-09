自由共和國》曾進發／春櫻夜雨

春櫻夜雨（曾進發作品）
春櫻夜雨（曾進發作品）
春雨淅淅瀝瀝淋濕了緋寒櫻粉紅心情
春櫻夜雨（曾進發作品）
藍色月亮偶爾穿透雲隙露出清麗臉龐
櫻花與我各自分享孤獨
遺忘在某處的記憶碎片突然閃閃發亮
那年一起問香許願的女子
那年一起賞櫻拈花的女子
那年一起聽雨托腮的女子
驀然回首我凝望著那女子回首望著我
引誘青春的蝴蝶在夜間迷路了
旅店裡我作了一個力不從心的春夢
橡皮擦一如往常輕輕將天空擦亮
緋寒櫻嗶嗶剝剝如爆米花般依約綻放
自由共和國#曾進發#攝影#詩〈/spa n〉
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