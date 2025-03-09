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評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》曾進發／春櫻夜雨

2025/03/09 05:30

春櫻夜雨（曾進發作品）春櫻夜雨（曾進發作品）

曾進發／攝影詩人

春櫻夜雨（曾進發作品）春櫻夜雨（曾進發作品）

春雨淅淅瀝瀝淋濕了緋寒櫻粉紅心情

春櫻夜雨（曾進發作品）春櫻夜雨（曾進發作品）

藍色月亮偶爾穿透雲隙露出清麗臉龐

櫻花與我各自分享孤獨

遺忘在某處的記憶碎片突然閃閃發亮

那年一起問香許願的女子

那年一起賞櫻拈花的女子

那年一起聽雨托腮的女子

驀然回首我凝望著那女子回首望著我

引誘青春的蝴蝶在夜間迷路了

旅店裡我作了一個力不從心的春夢

橡皮擦一如往常輕輕將天空擦亮

緋寒櫻嗶嗶剝剝如爆米花般依約綻放

自由共和國#曾進發#攝影#詩〈/spa n〉

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