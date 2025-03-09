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自由共和國》劉佩真／美中科技戰恐再掀高峰 中國半導體業發展備受關注

2025/03/09 05:30

尤其中國DeepSeek推出V3/R1的AI大推理模型，更將迫使美國大力提升管制中方取得AI相關晶片的強度。（路透檔案照）尤其中國DeepSeek推出V3/R1的AI大推理模型，更將迫使美國大力提升管制中方取得AI相關晶片的強度。（路透檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

美中科技戰恐再掀高峰 （路透檔案照）美中科技戰恐再掀高峰 （路透檔案照）

川普再次上任美國總統後，也再次確認未來美中兩強的摩擦僅會有增無減，同時科技戰趨於常態化，甚至將再掀高峰的趨勢亦將持續獲得確認，且美方對中國的打擊力道或是圍堵的態勢也難有鬆綁的局面，例如近來美國對於中國祭出限制台積電等廠商禁止幫中國AI晶片業者以七奈米及其以下製程進行代工、商務部將一四○家中國半導體相關企業列入實體清單，並限制用於AI晶片的HBM及開發或生產先進節點IC的工具軟體、有關於先進AI晶片，美國限制從第三國輸往中國、美國傳出授權Google、Microsoft等雲端服務供應商擔任AI晶片分銷守門人，向美國政府報告關鍵資訊、美國擬對中國生產的成熟製程實施三○一調查，並減少對相關晶片的依賴等相關管制措施，甚至是一月中旬美國祭出最新AI晶片三級管制措施；尤其中國DeepSeek推出V3/R1的AI大推理模型，更將迫使美國大力提升管制中方取得AI相關晶片的強度。

另一方面，中國透過雲端服務，使用海外算力，合法避開美國的圍堵，與此同時，中國對日本反制裁以及停滯戰略性礦物出口等舉措，顯然美中兩強的互有攻防的動作不斷，預料西方圍堵的規模僅會擴大，藉此來遏制中國半導體產業發展的成效；此的確讓中國半導體業國產化的進程受到打擊，以先前估值達一五○億人民幣，曾號稱是中國Nvidia的重慶企業象帝先傳出大舉裁員重整，甚至一度被傳已倒閉，或是上海「梧升電子科技集團」也遭強制清算，另外中國先前上萬家晶片廠商倒閉等訊息或案例均可獲得驗證。事實上，從中國GPU廠商象帝先裁員、梧升電子科技集團遭到清算、ASML擬將停止對中企維修服務等中國自製晶片、對岸半導體業關廠家數不斷攀升等動作觀察之，中國半導體未來朝向自主可控的時程恐將遭到延宕。

若從中國發展AI部分來看，儘管DeepSeek推出V3/R1讓全球AI市場掀起漣漪，但其仍是仰賴先前囤積Nvidia的AI晶片來加以訓練模型，況且本身中國AI晶片公司多數仍處於虧損狀態，甚至中國GPU廠商象帝先還宣布裁員，對部分團隊成員的調整，以降低運營成本並提高效率，以及華為麒麟910C的量產與效能待觀察，中國本地不少雲端服務公司仍是採用Nvidia降規版H20晶片即可知，甚或是藉由其他管道來取得Nvidia正規版的產品，顯然對岸在AI晶片的發展並未如預期，若美方又再次限制中國取得Nvidia的晶片，此也為未來DeepSeek後續算力的提升埋下隱憂。事實上，儘管中國政府積極推動新質生產力，或是不惜巨資自製晶片甚至是大量對外採購半導體設備，但半導體生產要素掌控於美國仍難以逆轉頹勢。

至於台灣領先中國半導體業的發展將持續拉大，特別是賴總統發展五大信賴產業，當中對於半導體業的期許則是成為全球半導體全供應鏈的主導者。也就是儘管中芯國際為全球第三大晶圓代工業者，且可進入七奈米製程的實質量產，但該項先進製程卻不具有商業營業性質，畢竟其是由DUV設備藉由多重曝光來達到量產，相對犧牲的是中芯國際的獲利；事實上，從二○二四年第三季全球晶圓代工龍頭台積電六十四．九％的市佔率，與中芯國際僅有六％的水準來看，兩者相差甚遠，此也可視為兩岸半導體行業競爭的縮影，特別是台積電在未來二奈米、A16等製程，雖未量產但已開始獲得客戶的下單，甚至領先Samsung的情勢相當顯著，況且Intel更面臨重整或售出晶圓廠資產的危機，等同台積電在先進製程的競爭優勢將無可動搖；也就是台灣領先中國半導體業的發展將持續拉大，特別是賴總統發展五大信賴產業，當中對於半導體業的期許則是成為全球半導體全供應鏈的主導者，且預測至二○二八年新增的半導體產值要達到二．六六兆元，同時新增廿五萬個高薪就業機會，而主要的推動策略將包括發展先進製程及先進封裝、強化IC設計研發及拓銷能量、組成設備及材料國家隊、開發新世代半導體技術等。

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