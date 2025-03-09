自由共和國》林志潔／台積電正確且相對有利的做法

台積電將加碼投資美國一千億美元，我很難想出比目前做法更好的結果（路透檔案照）

林志潔／行政院政務顧問、陽明交大特聘教授

台積電魏哲家董事長和美國總統川普日前舉行記者會，宣布台積電將加碼投資美國一千億美元，包含興建三座晶圓廠、二座封測廠及研究中心。有評論擔心台積電是否會變美積電，還看到有國民黨立委說美國會竊取核心關鍵技術，快用國安法來處理，這真是非常不專業、讓人跌倒的發言。

首先，美國自川普總統上任以來，關稅就成為重要的外交手段，任何一個國家要支持自己的製造業，都一定會在法規許可的範圍內，做出不同的努力。川普當然可能對台灣生產的晶片徵收高關稅，甚至搬出禁令，禁止台積電向中國銷售的中階晶片，這對台積電的傷害與負面影響很大。

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台積電在關稅和禁令的壓力下，有幾種做法，一是移轉到其他國家組裝規避對台灣的高關稅，或者二，到美國設廠，但想辦法降低美國高昂的人力成本。不論何者都有利有弊。因此，在前階段盡力避險，而在現階段選擇後者、取得和美國談判的籌碼，避免開罪美國且成效未必良好，仍然是正確且相對有利的做法。

至於核心關鍵技術，國安法並沒有規範敏感科技出口管制問題，只是在處理核心關鍵技術的營業秘密被竊取時的究責。這一點，哪一國的人來偷我國的核心關鍵技術，都是犯罪，大家要知道，竊取台灣研發機密最積極的就是中國。

美國對台灣而言，是重要的技術輸入國，也是研發的合作夥伴。人家才在AI晶片的列管分了三級，中國屬於禁止出口擴大級，而台灣因屬於夥伴關係，被列為不受管制所限等級。台灣當然有研發強項，但我們也有很多技術和研發材料必須依賴美國，雙方只能合作而非對立。

我很難想出比目前做法更好的結果，在全球科技戰與貿易戰中，本來就只有奮勇向前的選項。台灣唯有持續創新，並確保研發成果不被敵對勢力竊取，才能維持我們的優勢。既然要加大對美國的投資，應思考如何在加大投資中，讓我們其他新創產業因此得到更多機會，這才是迎戰變局應有的態度。

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