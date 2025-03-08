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自由廣場》罷免伍麗華：政黨鬥爭下的原住民代表權危機

2025/03/08 05:30

◎ 邱孟玲（Malas Takisdahuan）

一、罷免的真正目的：削弱原住民政治代表權

中選會近日公佈罷免立委伍麗華的第一階段連署結果，顯示有高達一○一七份無效，甚至有一八九份連署竟是死者，其合法性備受質疑，更顯示它並非出自民間自發，而是國民黨高層政治操作的「精準罷免」。

據伍麗華說法，針對她的罷免案，從國民黨主席朱立倫點名開始，再由國民黨黨中央動員黨內所有原住民議員與黨務人員，強制分配責任「交作業」，目的就是要減少原住民在國會的席次。必須高度警覺，依選罷法，原住民立委一旦被罷免，將「無法補選」，原住民的政治代表權勢必因而遭削弱。

二、連署疑點重重：罷免案的合法性問題

中選會數據顯示，第一階段連署有大量問題：一八九份死亡者連署：顯示可能有人偽造連署，甚至涉及偽造文書罪。有四四三份戶籍地址錯誤、一一二份姓名錯誤、七一份身分證錯誤，顯示連署品質低劣，有可能直接抄寫黨員名冊。選委會若深入查核，可能揭露更大規模違規。

然而，罷免方居然迅速補件，短短幾天就補足一四○○份連署，這背後動員手法令人懷疑，這是民意展現，還是政黨機器操作的結果？

三、立法院的「選制突襲」：為罷免鋪路的政治計算

在罷免案進行的同時，立法院突然排定「原住民補選機制」的協商。這項討論本應在去年七月就進入實質審查，但當時高金素梅擔任召委時，選擇優先處理選罷法罷免條款，而犧牲原民補選的討論。國民黨如今才發現「原住民立委被罷免後無法補選」的問題，才緊急開啟討論，顯然是為了確保罷免伍麗華的「政治利益最大化」。如此操作，已非「民主機制運作」，而是「為政黨利益修改選制」的證明。

四、這不只是伍麗華的罷免，而是原住民政治權利的存亡

針對伍麗華的罷免一旦成功，國會原住民代表權更被削弱。現行制度下，原住民立委被罷免後無法補選，代表族群政治參與的空間將直接縮減。且國民黨將建構模式，凡是立場不同的原住民立委，未來可能被相同手段清除。原住民選制的不公平現象被凸顯：不在籍投票問題、山平原的不公平分類、票票不等值等問題，若不趁此機會改革，未來原住民選舉仍將淪為政黨鬥爭的工具。

五、我們該怎麼做？

面對這場不公平的罷免行動，原住民社群與支持公平政治的公民社會須團結應對：揭露罷免案的真相，這場罷免並非為展現民意，而是國民黨透過政黨機器操作的鬥爭，我們應透過媒體、學界、社會運動等多方揭露其政治算計。監督連署審查程序，若有違法行為應提告，對於大量死亡者連署、偽造簽名等問題，應透過法律追究責任，以防類似情況重演。促進原住民選制改革：這次事件凸顯了原住民選制的缺陷，應趁此機會推動「不在籍投票制度」「公平選區劃分」等選制改革，確保原住民政治代表權不再被犧牲。

（作者是東海大學政治學系博士、布農族）

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