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自由廣場》禁止軍公教人員具有中國身分 我們力挺

2025/03/08 05:30

◎ 老公僕

銓敘部發函政府各機關，要求公務人員具結未持有中國身分證或護照等證件，藍委翁曉玲反對。陸委會指出，兩岸條例二○○四年就規定單一身分制度，新任公務員都要具結有無中國身分證件，不具結即有任用疑慮，須自行承擔風險。依陸委會最新民調，逾七成民眾支持這項做法，藍委的質疑顯然別有用心。

筆者已經收到機關具結書，我認為，陸委會及銓敘部的清查完全是依法行政，一點也沒有問題，而且應該要強制具結調查，因為這是擔任軍公教人員的消極資格，若具有中國身分，當然不得任用，且於任用期間始取得中國身分證件者，亦應立即辭退，才符合法制。

軍公教人員支領人民貢獻的納稅錢，對國家效忠、對社會效力、盡職為人民服務，這都是「盡忠職守」的本分。反觀霸道的中國，不承認台灣是主權獨立的政治體，無所不用其極侵擾台灣安定及兩岸和平，在軍事及國防上更以敵國視之，軍公教人員擁有中國身分證件，等同效忠中國，尤其知悉國家機密者，更可能危害國家安全，當然不能任令其存在。

筆者認為，公務員大多能接受也非常認同政府的做法，只不過，為了維護軍公教權益，倘若具結承認持有中國身分證者，政府得給予放棄中國身分的機會，且既往不咎，至於不肯具結或具結不實，事後查出確有中國身分而隱瞞事實者，則應予停職並追回部分薪俸嚴懲。

（作者是服公職逾卅年的基層公務員）

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