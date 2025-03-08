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社論》避禍「中積電」 成就全球台積電
社論》白宮二二八
新聞線上》大罷免的春雷響了
社論》誰是「島內愛國統一力量」？
社論》改革精進 全民健保永續
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專欄
林修民 半導體看天下》全面深度解析 台積電加碼千億美元對美投資效應
Emmy時間》台積電退休再出發 劉德音接美光董事的意義
民主之盾》美國的承諾與現實：從烏克蘭困境看台灣的戰略選擇
有志一「童」》對抗猖獗詐騙案 新加坡立法限制民眾可疑轉帳
許美華頻道》激動！魏哲家在白宮的C位 台灣站上世界的舞台
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社群
李忠憲的思考》台灣半導體不可能被美國取代 美國更不可能棄台～因為別無選擇！
黃澎孝練「孝」話》台積電走進白宮是建立台美產業供應鏈夥伴共識的第一步！
健康醫療網》小朋友坐姿東倒西歪？可能是「肌肉張力低下」！含飯不吞、吐舌也是警訊
許美華頻道》見完川普見賴總統 魏哲家正面回應不實資訊戰
Emmy時間》台積電退休再出發 劉德音接美光董事的意義
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投書
自由廣場》關鍵核心技術不會落地 台積電最強研發都留在台灣
自由廣場》總統府記者會安定人心
自由廣場》中國國民黨逢美必反
自由廣場》給魏哲家按讚
自由廣場》台積電在經營上的必要
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自由廣場》漫畫︰台積電
2025/03/08 05:30
◎ 樂子
台積電
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