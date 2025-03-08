自由廣場》中國國民黨逢美必反

◎ 林子堯

台積電將對美投資一千億美金並設數個廠，竟引來馬英九為首的藍營份子瘋狂出征，誇張指稱會掏空台灣。但從AIT（美國在台協會）處長的聲明可以看出，美國認為這是世界科技與經濟強權的深厚連結，是強化台美合作。反觀藍營行徑宛如中國在地協力者，過去依賴美援而存活的國民黨，已淪為逢美必反的中國代言人。

台積電此舉，其實是破除外界疑慮的技術入股英特爾、半導體關稅的傳聞。且以台積電資本及全球佈局來看，千億美金豈是天文數字？ 但卻可得到川普總統信任，等於取得美國市場的通行證，無論從商業競爭或公司治理，都是明智合理的決策。

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從AIT處長聲明來看，此投資案是兩個世界經濟、科技「強權」的合作，台灣獲得美國認可的科技強權，且是友美強權。AIT更說，這是「強化了台灣和美國雙方的經濟繁榮與安全」。由此來看，台積電赴美投資案，對於台灣安全絕對會有所貢獻。

回首過往，在台灣科技業原本是一片荒漠時，台灣向美國學習半導體技術，美國可有罵台灣掏空美國？台積電創辦人張忠謀說過，英特爾當年雖不願入股，但也提供大單給台積電使能立足國際。近半世紀後，台灣半導體實力領先全球，更在美中科技戰站住關鍵地位，台灣受惠於民主供應鏈，台積電赴美投資，是長年台美科技合作的一環，何須渲染唱衰？

國民黨當年依賴美援才得以存活重建，並依賴美國軍事協助才得以立足台灣，如今卻「逢美必反」，大搞疑美操作，難道想把台灣推落中國的萬丈深淵？

（作者是台大政治學系博士生）

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