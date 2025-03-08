晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中國國民黨逢美必反

2025/03/08 05:30

◎ 林子堯

台積電將對美投資一千億美金並設數個廠，竟引來馬英九為首的藍營份子瘋狂出征，誇張指稱會掏空台灣。但從AIT（美國在台協會）處長的聲明可以看出，美國認為這是世界科技與經濟強權的深厚連結，是強化台美合作。反觀藍營行徑宛如中國在地協力者，過去依賴美援而存活的國民黨，已淪為逢美必反的中國代言人。

台積電此舉，其實是破除外界疑慮的技術入股英特爾、半導體關稅的傳聞。且以台積電資本及全球佈局來看，千億美金豈是天文數字？ 但卻可得到川普總統信任，等於取得美國市場的通行證，無論從商業競爭或公司治理，都是明智合理的決策。

從AIT處長聲明來看，此投資案是兩個世界經濟、科技「強權」的合作，台灣獲得美國認可的科技強權，且是友美強權。AIT更說，這是「強化了台灣和美國雙方的經濟繁榮與安全」。由此來看，台積電赴美投資案，對於台灣安全絕對會有所貢獻。

回首過往，在台灣科技業原本是一片荒漠時，台灣向美國學習半導體技術，美國可有罵台灣掏空美國？台積電創辦人張忠謀說過，英特爾當年雖不願入股，但也提供大單給台積電使能立足國際。近半世紀後，台灣半導體實力領先全球，更在美中科技戰站住關鍵地位，台灣受惠於民主供應鏈，台積電赴美投資，是長年台美科技合作的一環，何須渲染唱衰？

國民黨當年依賴美援才得以存活重建，並依賴美國軍事協助才得以立足台灣，如今卻「逢美必反」，大搞疑美操作，難道想把台灣推落中國的萬丈深淵？

（作者是台大政治學系博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書