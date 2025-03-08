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自由廣場》總統府記者會安定人心

2025/03/08 05:30

◎ 常遇秋

根據《自由時報》「美學者何瑞恩：川普的美國『工業復興』目標 『沒有台灣』就無法達成」之報導，美國學者何瑞恩（Ryan Hass）指出，台灣擁有半導體製造技術，這對川普實現美國工業復興的目標不可或缺。這種美國科技公司、台灣晶片代工廠之間，本來就存在不可取代的互補分工，也就是「美國設計，台灣製造」模式，最符合台美互利效益。

美國川普急於拿出政績，凡與其目標背道而馳的國家與領導人，都受到美國的關稅懲罰，例如加、墨與中國都被點名。為了保護台灣產業的整體利益及國家經濟，台灣豈能「鋌而走險」？

所以台積電將對美擴大投資一千億美元，國內卻有不少人擔心「護國神山」會被搬走，還言之鑿鑿，以偽為真。此時賴清德與魏哲家共同召開記者會，快速出面安定人心，讓社會穩定，這是必要的智舉。

何況，台積電身為國際級優質企業，且外資持有台積電股票約占七二．○六%，怎麼可能只顧台灣，而不顧全球投資人的權益？台積電在美國、日本、德國（還有中國）等國設廠，各界不必憂心忡忡！

台灣永遠是台積電的家，也永遠是台積電的後盾！台積電是台灣的矽盾，也是國寶！台灣與台積電唇齒關係，共存共榮！

短短數日，魏哲家就與美國總統、台灣總統會面，台積電對台灣與世界的重要性可見一斑！

（作者是教育人員）

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