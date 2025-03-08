自由廣場》關鍵核心技術不會落地 台積電最強研發都留在台灣

◎ 魏思源

台積電董事長魏哲家在白宮偕美國總統川普宣布，台積電將在美加碼投資一千億美元，台灣內部卻意外掀起疑美論。

最讓疑美論者興奮的是，台積電還宣布要在亞歷桑納州興建一座研發中心。讓前總統與學者等親中反美份子，紛紛狂呼美國要搬走台積電了，台積電要變美積電了。但這是不了解半導體、資通訊技術與產業貿易，而得出的錯誤結論。

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針對台積電赴美設立研發中心一事，科技界大老施振榮表示，台積電最先進半導體技術都在台灣發展，台積電內部有一個「夜鷹計畫」廿四小時都在研發，所以不用怕，技術是不落地的。到美國投資的好處是市場在那邊，那裡有土地、水電、研發人才，可以共同創造更多財富的機會，而最先進製造仍是在台灣。況且台積電的研發項目包山包海，不管是替矽的摩爾定律續命Pathfinding，或是找非矽的材料，甚至是量子計算，這些都是未來AI或電腦計算可能方向，即使台積電多蓋一座研發中心在美國，美國也搶不走台積電的研發技術。

所以，台積電還是台積電，不會變成美積電，要利他才能雙贏，也才能持續鞏固台積電在美國作為先進晶片製造領域重要參與者的領先地位。台積電在美國擴大投資，有台積電全球佈局的策略考量，並非「出走台灣」，而是「壯大台灣」，新工廠若能擋住川普的關稅威脅，同時讓川普關注台灣安全，這些投資將會證明非常值得。

（作者從事資訊業）

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