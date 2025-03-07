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社論》避禍「中積電」 成就全球台積電

2025/03/07 05:30

賴清德總統昨與魏哲家連袂召開記者會，向國人說明台積電佈局戰略思維四大重點及三階段策略。 （記者劉信德攝）賴清德總統昨與魏哲家連袂召開記者會，向國人說明台積電佈局戰略思維四大重點及三階段策略。 （記者劉信德攝）

美國總統川普、台積電董事長魏哲家三日在白宮召開記者會，宣布台積電加碼投資一千億美元。川普給予推崇，護國神山成為全球焦點，台灣也站立世界舞台。川普隔天國會演說，再度盛讚台積電。賴清德總統昨也與魏哲家董事長在總統府召開記者會，並肯定台積電的全球佈局，「東拓」到美洲大陸，讓國家的實力能進一步地發展、壯大。台灣與美國兩位總統相挺台積電，也傳達在科技供應鏈，台美將進一步強化的訊號。更關鍵的是，透過彼此貿易關係深化共同利益連結，「經貿安全」更加緊扣「國家安全」。川普回答記者時清楚指出，「若台灣有事，這會有很大影響」。已凸顯我們不可取代的戰略位置。

台積電生產的高階晶片，攸關民主國家科技安全。對於台積電動向，成為中共認知作戰的主要對象。美國總統川普就職至今，所謂「政府即將把台積電雙手奉上給川普」、「台積電將變美積電」，紛紛出現在中國官宣系統及長期協力的特定立場社群，甚至連「整個新竹科學園區都要搬到美國」的離譜風向也出現。然而，中共愈叫囂譏諷的，對我們或民主友盟而言，就是愈正確的事情。台積電加大對美投資，意味台美共同鞏固「矽盾」，這有助於我們國家安全，北京自然要想方設法破壞。但令人質疑的是，國內在野政治人物也與中共認知戰同調。台積電宣布當天，立法院進行總質詢，白委狂批護國神山變「美積電」、「半屏山」；藍委也指賴政府出賣台灣的科技產業。藍白兩黨的敘事與用語，與中共所帶風向神似，這讓其認知作戰更能達到裡應外合之效。

更可議的是，親中的馬英九還要賴清德妥善守護台積電，確保這家全球半導體龍頭的根基與關鍵技術持續留在台灣。可是，時間倒帶至二○○八年七月，馬當總統不到兩個月，就打算開放十二吋晶圓廠赴中，並說：「台灣在此方面進一步開放，是一項合理且必要的政策」。前後對照，馬英九明顯自打嘴巴。為何晶圓廠赴美是沒有根留台灣，是「美積電」，但赴中設廠卻無「中積電」的顧慮？當年馬政府把反對科技產業赴中都打成「鎖國」意見，不願佈局海外。但事實證明，西進中國也被吸進，變成真正的「鎖進中國」。而且，以中國的剽竊、仿冒等「功力」之深，除了掏空我們科技產業，一旦應用於軍事領域，勢必對區域與台海安全造成更大危害。民進黨近日也質問，二○一五年中國紫光集團來台併購半導體公司，馬當時說「這不會是中國對台灣的攻勢，大家放心」。無視滲透，還要奉送，這才是摧毀護國神山的罪魁禍首。

台灣日益受到國際關注，這與台積電壯大亦有關連。這段時間，台積電全球佈局，包括在美國亞利桑那州；在日本熊本設廠；以及正在德國德勒斯登興建的晶圓廠，更擴大全球市佔率，把我們更推向「世界的台灣」。所謂「台積電變成美積電」的認知操作，不是新梗。二○二○年台積電要在美國的投資時，有心人就開始散播。但這麼多年來，台積電沒有變成「日積電」、「德積電」，自然也沒變成「美積電」，反而一路成為國內最具全球影響力的企業。台灣愈受關注就會更安全。強化與民主友盟經貿鏈結，不僅延伸國力，也使台海安全成為共同議題。川普當政後，經貿安全成為鞏固國家安全的路徑。美國與烏克蘭正商議的礦產協議，亦是這走向。美烏兩國談判暫時破局後，川普力捧台積電，足證台美強勁經貿連結，這也說明台灣與烏克蘭的情況並不相同。

然而，對台海安全最重要的，仍在建軍備戰的實力。中國官方五日公布二○二五年國防預算一兆七八四六．六五億人民幣（約八兆台幣），為近年最高。對岸軍事威脅不減反增，我們立法院，卻在藍白聯手下，大砍中央政府總預算，國防預算同遭刪凍嚴重。美國聯邦參議員公開抨擊這是「玩危險遊戲」，還點名國民黨。美國準國防部次長柯伯吉也說，此事已成為民主、共和黨私下常討論的議題。國民黨曾遣團解釋，但美國無論行政與國會部門顯然都不買單。美國同樣是兩黨高度競爭，但面對中國威脅、台海安全，則立場一致。反觀台灣，藍白掀起亂政，對中政策也與賴政府背道而馳，嚴重衝擊國家安全。加強投入防衛力量，與台積電赴美投資一樣，都是有助國家安全，應予大力支持。卻被顛倒是非，反向操作。誰與中共沆瀣一氣，弱化台灣，明眼人不難看出。

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