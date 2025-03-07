自由廣場》「臨濟喝」般的獅吼/葉春蓮老師是硬頸台灣人

◎ 張世賢

佛教臨濟禪師常以大聲喝斥接引弟子，世人稱之「臨濟喝」。花蓮年近八十的葉春蓮老師發出獅吼，怒斥傅崐萁「你在通匪」，這一斥喝撼動海內外無數台灣人的心，氣勢直逼「臨濟喝」，奈何傅崐萁慧根全無。

葉老師獻身國民教育半世紀，把成千累萬的學生視若自己的孩子去愛護教養，用愛心長期澆灌花蓮這塊邊陲園地，培植無數成為國家棟梁的人才，她的勇往直前、擇善獻身，就是客家人推崇的「硬頸」精神。

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葉老師嫉惡如仇，明知傅崐萁、徐榛蔚夫妻在花蓮的權勢薰天，依然秉於大是大非，膽氣十足地喝斥傅崐萁「通匪」！如此不畏權勢、信守公義的獅子吼，在花蓮的民主沙漠格外令人振聾發聵，彰顯她是真正硬頸的台灣人。

二戰後，台灣從威權走向民主的道路上，無數硬頸的台灣住民長期努力，才逐漸爭取到改變。筆者較熟悉的楊逵、彭明敏、李登輝、魏廷朝、謝聰敏、鍾逸人、鍾肇政、林義雄、鄭南榕、傅斯年、殷海光、雷震等人，都是功在台灣的硬頸人物。

如今再有葉春蓮老師的仗義執言，當眾揭發花蓮惡霸的真面目，讓全民對「立法政變」的國家危機增多一分了解，有助提升罷免藍委的浪潮，搶回國會，保住台灣。懷著萬分敬意，感謝硬頸的葉老師。

（作者為退休公務員）

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