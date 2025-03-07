自由廣場》 藍委跟團傅崐萁的下場

◎ 陳文卿

立法院國民黨團總召傅崐萁未出席立院新會期黨團協商，卻跑去香港參加「香港觀光博覽會」，還和香港區議員、官員會面，誇口自稱是代表「台灣的中央政府」，要來推動香港與花蓮間的觀光旅遊，在花蓮縣政府、旅遊業者等團員面前，傅崐萁意氣風發，一副凡事大哥說了算的氣魄。

未料同團有一人在香港機場被捕，但傅崐萁回國後居然不聞不問，連陸委會都沒通報，事情爆出後，傅還發文切割，說那人是自費前往，並非團員，自己也不是領隊。至於被捕的團員，傅則推說不認識、不知道，認為事不關己，一推二百五。沒事時，傅是老大哥，出了事，傅就說不認識，叫人家自己看著辦，心態讓人心寒。

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多數國人參加過旅行社辦的國外旅遊團，約三十位團員一起登機、上車，吃飯，若有團員生病或發生意外，除了領隊、導遊，同行者多少會表示關心。傅崐萁這個香港團，他是赫赫有名的立法委員兼國民黨黨團總召，香港團員當然以他馬首是瞻，也只有他才有能力，不料他卻龜縮。從「台灣中央政府代表」退了十萬八千里變成「團員」。在人情義理上，這根本說不過去。

傅崐萁對團員被扣一事完全不聞不問，卻顧左右而言他，還說被綠營安插的團員竊錄與散播訊息。甚至胡扯台灣政府，胡亂潑糞。

即使只是基於立委與選民的關係，傅崐萁也應該出面關心選民的處境，並主動通報陸委會，何況彼此都是花蓮鄉親，如今人跟他出去卻沒回來，出了這麼大的事，居然說不認識不知道，他連自己花蓮鄉親都沒在照顧，對於面臨被罷免的同黨立委，他還會關心死活嗎？藍委跟著傅崐萁衝鋒陷陣，落此下場，能不心寒？

（作者從事環保服務業）

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