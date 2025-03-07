自由廣場》台積電對三星再補上一刀

◎ 陳永昌

無論就市場共同性或資源相似性，南韓三星電子是台積電最大競爭對手，先後答應前往美國設廠，也同樣是拜登政府《晶片與科學法》補助對象。但兩家公司的市場競爭力消長現況，清楚看出台積電美國投資案背後脈絡。

自從美國半導體巨擘英特爾的先進製程不斷延宕落後，台積電與三星兩大晶圓代工彎道超車而成為先進晶片製造主力。二○二一年十一月下旬，三星宣布一百七十億美元新晶圓廠落腳德州泰勒市，全力配合拜登政府提高美國本土半導體產能政策，企圖借力使力，超越台積電晶圓代工龍頭地位。

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翌（二○二二）年五月，拜登展開任內首次亞洲行，南韓取代日本成為第一站，第一個行程就是前往三星電子平澤園區參觀最新世代三奈米製程晶片技術，給足三星集團面子，新上任南韓前總統尹錫悅親自在場迎接。

南韓主流大報《朝鮮日報》當時分析，拜登到訪三星，再次確立南韓半導體產業是支撐美韓同盟戰略價值的核心戰略資產，南韓擺脫單方面依賴美國安全保障附庸地位，平起平坐締結互惠同盟關係。另一大報《中央日報》社論也強調：半導體外交邁出韓美同盟升級第一步，大大提高南韓國民自豪感，增進兩國同盟關係互信程度。

為了搶佔《晶片與科學法》補助紅利先機，三星一路不斷加碼，甚至誇口廿年內在德州興建十一座晶圓廠，總投資金額高達兩千億美元。尤其為了跟台積電互別苗頭，三星德州泰勒新廠雄心勃勃鎖定最先進四奈米與二奈米晶片，還承諾將建立包括先進封裝廠與研發中心完整半導體產業生態鏈，與台積電穩紮穩打作風南轅北轍。

去年四月，拜登政府商務部長雷蒙多現身德州泰勒市宣布三星獲得《晶片與科學法》六十四億美元補助。不過到了去年底，美國商務部把補助金砍成四十七億五千萬，足足縮水四分之一折合五百億台幣。癥結出在德州新廠興建進度落後，加上平澤母廠二奈米製程良率欠佳，拖累德州新廠等不到大客戶訂單，黯然宣布撤回韓方工作人員，並取消德州先進封裝廠投資計畫。在此同時，台積電亞利桑那州鳳凰城第一座晶圓廠首條四奈米生產線，去年第四季提前進入量產，三星與台積電差距越拉越遠。

美國總統川普在國會演說痛批《晶片與科學法》糟糕透頂，提議將剩餘資金轉用在減少國債等其他用途。如此一來，三星將是頭號苦主，德州新廠投資縮水跳票，成為川普政府減少或完全取消補助款最大正當性來源，台積電千億美元投資案正好再補插上致命一刀！

（作者為企業專業經理人）

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