自由廣場》日韓競爭者羨慕台灣/台積電美國擴廠的一舉多得

◎ 汪志堅

一九九○年代全球化興起，「比較利益」成為經貿主軸，美國專注技術與創新，製造業外移，中國成為「世界工廠」，台灣則在美國協助下發展為「半導體王國」。此一模式導致美國基層工作減少，產業空洞化。川普於是推動「製造業回流」，並以關稅手段取代自由貿易，改變全球經貿格局。面對變局，台灣政府積極因應，推動「境外關內」政策，協助企業赴美投資，確保競爭力。部分人士卻抹黑政策，甚至指控經濟部「變成美國經濟部」，但這種說法都毫無根據。

台積電赴美設廠是全球供應鏈變遷下的必然決策，市場普遍正面評價，日韓競爭者更投以羨慕目光。然而，部分人士一貫親中立場或對全球產業變遷缺乏理解，謬誤批評政府「狀況外」。事實上，台積電是上市民營公司，投資決策獨立運作，政府僅提供協助。即使二○三○年後，台積電仍有八成產能留在台灣，赴美、日、歐投資總產能不超過兩成，「掏空台灣」之說純屬無稽。此外，美國政策已改變，今以關稅優惠取代補貼，選擇赴美設廠，就可避免高關稅。

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隨著國際環境變化，領導者須審慎應對，不能固守過去的自由貿易思維。各國關稅壁壘重現，美國不再鼓勵產業外移，台灣產業布局也應調整，以確保競爭優勢。部分學者仍固守一九九○年代的「比較利益」思維，某前朝部長甚至抱持ECFA時代舊觀念，無視經貿格局已變。也有學者只因曾教過經濟部長就自命權威，僅憑台積電赴美設廠就粗暴要求部長下台，這種言論既倚老賣老，不符時代，更忽略全球經濟新格局。

除了經貿變局，台海安全情勢也面臨挑戰。中共持續軍機、軍艦擾台，實施軍演、切斷海纜，加劇區域緊張。在此背景下，台灣尤須美國全力支持。但親中勢力刻意釋放錯誤訊息，混淆視聽，將中共軍機擾台歸咎為政府「大內宣」，或刪減國防預算，遭美國參議員批評「玩危險遊戲」。這些人對台積電赴美投資的攻訐，也可能引發川普政府疑慮，影響台美戰略互信。因此，台灣不僅應強化經濟安全，更須明確表達親美立場，以確保國際支持。

賴清德總統強調「當前台灣局勢非常關鍵」面對國際經貿與台海情勢變局，台灣應沉著應對，避免陷入無謂爭論。盲目批評無助於國家發展，反而削弱應變能力。國際經貿與安全環境劇變，以往的自由貿易邏輯已不適用，台灣必須靈活應變。面對台海挑戰，我們應團結一致，深化與美國的合作，確保台灣安全與繁榮，讓美國成為我們最堅實的盟友。（作者為台北大學教授）

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