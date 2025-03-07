自由廣場》削弱台灣國防 藍白內鬼開門揖盜

◎ 史里

美國參議院軍事委員會聽證會上，共和黨參議員蘇利文直接點名台灣在野黨削減國防預算，警告這是在「玩危險遊戲」，向中國傳遞錯誤訊號。這番話清楚表明，美國嚴重關切藍白立委削弱台灣防禦能力的行徑，甚至可能重新評估對台軍售與安全合作。

藍白陣營的作為，與中國滲透台灣的模式如出一轍：利用內部分裂削弱台灣防禦，讓國際對台灣失去信心，使中國更容易進一步施壓台灣。國民黨多年來不斷強化與中國的關係，甚至主張恢復官方談判。民眾黨則偽裝中立，在關鍵議題與國民黨同一陣線，這已經不是單純的政治操作，而可能是系統性地配合中國戰略的勾當。

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藍白削減國防預算，等同削弱台灣的軍事準備，而這恰恰是中國最想看到的結果。美國議員的發言，不僅是警告藍白，也是在提醒台灣人民:內部有人在削弱台灣的安全，甚至可能是中國的協力者。

假藉國會改革的名義，實則削弱台灣，許多選民已經意識到這種手段的包藏禍心，罷免行動正在各地發酵。人民對藍白立委的不滿，並非只有國防預算，而是他們全面性地阻擋台美合作、內耗立法院、讓台灣陷入不穩。

這次事件也讓人關注，這些藍白立委當中，是否有人持有美國綠卡或公民身份？如果這些人一邊削弱台灣，一邊為自己留後路，美國政府隨時可以調查，甚至曝光，這將成為他們的致命政治醜聞。

台灣與美國的戰略合作正持續加強，不僅軍事合作深化，台積電赴美投資更強化了台美產業鏈的聯結。美國正在明確站在台灣這邊，而藍白立委的作為，則是在削弱這種合作關係，間接幫助中國。

這次的國防預算削減，不只是財政問題，而是一場攸關台灣存亡的政治戰。台灣人民不能再被藍白矇騙，必須透過罷免與選舉行動，讓這些人付出代價。

（作者為台南市市民）

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