晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》削弱台灣國防 藍白內鬼開門揖盜

2025/03/07 05:30

◎ 史里

美國參議院軍事委員會聽證會上，共和黨參議員蘇利文直接點名台灣在野黨削減國防預算，警告這是在「玩危險遊戲」，向中國傳遞錯誤訊號。這番話清楚表明，美國嚴重關切藍白立委削弱台灣防禦能力的行徑，甚至可能重新評估對台軍售與安全合作。

藍白陣營的作為，與中國滲透台灣的模式如出一轍：利用內部分裂削弱台灣防禦，讓國際對台灣失去信心，使中國更容易進一步施壓台灣。國民黨多年來不斷強化與中國的關係，甚至主張恢復官方談判。民眾黨則偽裝中立，在關鍵議題與國民黨同一陣線，這已經不是單純的政治操作，而可能是系統性地配合中國戰略的勾當。

藍白削減國防預算，等同削弱台灣的軍事準備，而這恰恰是中國最想看到的結果。美國議員的發言，不僅是警告藍白，也是在提醒台灣人民:內部有人在削弱台灣的安全，甚至可能是中國的協力者。

假藉國會改革的名義，實則削弱台灣，許多選民已經意識到這種手段的包藏禍心，罷免行動正在各地發酵。人民對藍白立委的不滿，並非只有國防預算，而是他們全面性地阻擋台美合作、內耗立法院、讓台灣陷入不穩。

這次事件也讓人關注，這些藍白立委當中，是否有人持有美國綠卡或公民身份？如果這些人一邊削弱台灣，一邊為自己留後路，美國政府隨時可以調查，甚至曝光，這將成為他們的致命政治醜聞。

台灣與美國的戰略合作正持續加強，不僅軍事合作深化，台積電赴美投資更強化了台美產業鏈的聯結。美國正在明確站在台灣這邊，而藍白立委的作為，則是在削弱這種合作關係，間接幫助中國。

這次的國防預算削減，不只是財政問題，而是一場攸關台灣存亡的政治戰。台灣人民不能再被藍白矇騙，必須透過罷免與選舉行動，讓這些人付出代價。

（作者為台南市市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書