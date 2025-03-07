自由廣場》藍白凍刪台灣國防預算/美國對中共在台同路人的最後警告

◎ 于則章

美國共和黨參議員蘇利文點名中國國民黨刪國防預算是在玩危險遊戲，對此中國國民黨照例說是民進黨提供訊息給美國的人故意誤導，而民眾黨也跳進來參一腳說，今年刪除的國防預算比去年少，甚至不到一%，痛批民進黨竟然敢欺騙美國。

但事實上國防部卻是有七十%的業務費被凍結高達一七八一億元，「中華戰略前瞻協會」研究員揭仲指出，國防部在今年上半年非常可能出現少則九天、多則一個月無業務費可動支的空窗期；屆時國軍的戰備與演訓任務雖不至停擺，但很多業務確實會受到影響，甚至讓部分單位面臨斷炊風險。

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以前在兩蔣時代為了養六十萬大軍來給自己壯膽，並維持「滿天星星」的將官缺來安插一堆被台灣老一輩蔑稱為「打輸跑贏」從來沒有打過勝仗的軍官，國防經費曾占比國家總預算的八十%以上，當時中國國民黨最愛說：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」

但在兩蔣死後，中國國民黨卻已變成「務恃敵之不來，恃無有以待之。」，天天高喊：「不要挑釁中共」、「維持兩岸和平」，現在更假借凍結預算之名，達成干擾、實質廢弛台灣軍備之實，這看在一直憂心台灣成為印太戰略破口的美國眼中，絕對是不能容忍的事。

如今，美國終於公開點名批判，國眾兩黨卻不約而同的口徑一致說民進黨欺騙美國，不但是內行人說外行話，更是天大的笑話！因為美國為了自己的國家利益又不是在台灣沒有派駐人員在蒐集台灣的政情進行交叉比對，才能夠「兼聽則明」，豈有可能被民進黨牽著鼻子走？

無論如何，美國現在已經公開對他們眼中的中共在台同路人公開點名批判，亂刪亂凍美國所最為在乎的國防預算的國眾兩黨如果還不當成一回事，以為可以單憑話術唬弄美國而無視這最後警告，接下來會有什麼樣的後果？恐怕他們自己得好好的思量了！

（作者是公務員）

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