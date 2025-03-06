自由廣場》「只准賣台，不准賣晶片」的疑台論者

◎ 吳芥之

台積電董事長魏哲家宣布台積電將加碼投資美國一千億美元，美國總統川普陪著眉開眼笑，隻字不提進口晶片課廿五%關稅了，然而台灣卻有聲音質疑台積電此舉會變成「美積電」，恐掏空台灣，最離譜的是馬英九竟嗆賴清德總統「別以為賣台積電就夠了」。

政客的記憶力與智商呈正相關，馬英九忘了，他執政時積極鼓勵台商赴中投資，不但開放IC設計公司赴中，甚至對中資併購台灣半導體相關企業的陽謀「樂觀其成」。二○一五年馬政府最後一年，中國紫光集團放話要收購台灣的DRAM廠與IC設計公司，馬政府整體政策竟然偏向放行。

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對中國資本審查寬鬆，對台積電赴美及加碼投資卻疾顏厲色，十年前，這些政客不曾疾呼「半導體是國安產業」，如今卻對台積電全球布局指指點點，居然要求政府干預。

往前推三十年，八○、九○年代的台塑集團堪比台灣的「神山級」企業，當年台塑堅持要去中國投資，李登輝政府拚命設限阻攔，但在經營之神的堅強意志力，以及一群大中國情結的內部勢力助攻下，台塑終究還是登陸了，但當年也沒人說台塑赴中投資會變成「中塑」，為何現在台積電就被說成「美積電」？至於一個「相信習近平」的政客說出「川普是商人」，更有超現實荒謬喜感。

台積電擴大在美投資當然有其挑戰，但此舉強化與美國政府和企業的戰略合作關係，降低美國政府對台積電過度集中於台灣的疑慮，且台積電的全球布局，也有助分散地緣政治風險，確保供應鏈穩定。

半導體先進製程需要相當時程，台積電日本熊本廠二○二二年四月動工，二○二三年十二月才完工，二○二四年二月才啟用；且該廠只生產十二／十六奈米晶片，若要生產更先進的二奈米或一．六奈米，以美國亞利桑納一廠的經驗，先進晶片明年肯定「不會在美國生產」。別忘了台積電是上市公司，投資決策是根據市場與股東利益考量，而非由政府指揮。

台積電加碼投資美國千億美元，只占總市值約一兆美元的一成。未來若是分四年投入，平均每年二五○億美元，而台積電二○二四年資本支出實際運用就已有二九七．六億美元，可見其大規模資本支出本是常態，加碼美國投資雖可能影響內部資源配置，但無損全球先進晶圓製造的優勢，何況此舉已在地緣政治和美國關稅壓力下贏得先機。

在這場半導體與地緣政治的論戰，突然冒出一大堆假專家，比起這些人，承認自己不懂且願意學習的，反而更值得尊敬，但這種人是在野黨的稀缺物種。

（作者是資深媒體人、企管博士候選人）

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