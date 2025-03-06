晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「只准賣台，不准賣晶片」的疑台論者

2025/03/06 05:30

◎ 吳芥之

台積電董事長魏哲家宣布台積電將加碼投資美國一千億美元，美國總統川普陪著眉開眼笑，隻字不提進口晶片課廿五%關稅了，然而台灣卻有聲音質疑台積電此舉會變成「美積電」，恐掏空台灣，最離譜的是馬英九竟嗆賴清德總統「別以為賣台積電就夠了」。

政客的記憶力與智商呈正相關，馬英九忘了，他執政時積極鼓勵台商赴中投資，不但開放IC設計公司赴中，甚至對中資併購台灣半導體相關企業的陽謀「樂觀其成」。二○一五年馬政府最後一年，中國紫光集團放話要收購台灣的DRAM廠與IC設計公司，馬政府整體政策竟然偏向放行。

對中國資本審查寬鬆，對台積電赴美及加碼投資卻疾顏厲色，十年前，這些政客不曾疾呼「半導體是國安產業」，如今卻對台積電全球布局指指點點，居然要求政府干預。

往前推三十年，八○、九○年代的台塑集團堪比台灣的「神山級」企業，當年台塑堅持要去中國投資，李登輝政府拚命設限阻攔，但在經營之神的堅強意志力，以及一群大中國情結的內部勢力助攻下，台塑終究還是登陸了，但當年也沒人說台塑赴中投資會變成「中塑」，為何現在台積電就被說成「美積電」？至於一個「相信習近平」的政客說出「川普是商人」，更有超現實荒謬喜感。

台積電擴大在美投資當然有其挑戰，但此舉強化與美國政府和企業的戰略合作關係，降低美國政府對台積電過度集中於台灣的疑慮，且台積電的全球布局，也有助分散地緣政治風險，確保供應鏈穩定。

半導體先進製程需要相當時程，台積電日本熊本廠二○二二年四月動工，二○二三年十二月才完工，二○二四年二月才啟用；且該廠只生產十二／十六奈米晶片，若要生產更先進的二奈米或一．六奈米，以美國亞利桑納一廠的經驗，先進晶片明年肯定「不會在美國生產」。別忘了台積電是上市公司，投資決策是根據市場與股東利益考量，而非由政府指揮。

台積電加碼投資美國千億美元，只占總市值約一兆美元的一成。未來若是分四年投入，平均每年二五○億美元，而台積電二○二四年資本支出實際運用就已有二九七．六億美元，可見其大規模資本支出本是常態，加碼美國投資雖可能影響內部資源配置，但無損全球先進晶圓製造的優勢，何況此舉已在地緣政治和美國關稅壓力下贏得先機。

在這場半導體與地緣政治的論戰，突然冒出一大堆假專家，比起這些人，承認自己不懂且願意學習的，反而更值得尊敬，但這種人是在野黨的稀缺物種。

（作者是資深媒體人、企管博士候選人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書