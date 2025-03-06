自由廣場》KMT喪心病狂 消費台積電 炒作疑美論

◎ 李易峻

國民黨近期大力炒作，想要泡製「政府賣掉台積電，美國掏空台積電」的假象，煽動仇美仇綠情緒，但真正出賣台灣技術與產業的，卻是這些藍營政客。

回顧國民黨執政時期，技術外流案例比比皆是。二○一五年，聯電與中國「福建晉華」合作，將台灣半導體技術拱手送人，直到 二○一八年美國與民進黨政府聯手制裁，才終止這場國安災難。當年，中國紫光集團試圖收購台積電股份，國民黨政府甚至大力支持，最後是美國股東與民進黨擋下來，才沒讓台積電落入中國手中。此外，馬英九政府時期大開綠燈，讓中國搶走台灣農、漁、紡織技術，導致金鑽鳳梨、石斑魚、珍珠芭樂等品種被中國複製，再反向傾銷台灣，重創我國產業。如今國民黨反過來炒作台積電赴美的「賣台論」，豈不可笑？以為台灣人都健忘？

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台積電赴美投資，並非技術外流，而是確保全球供應鏈安全的一環。最先進的製程仍留在台灣，政府早已掌握戰略布局。國民黨卻藉機炒作，甚至散布「美國會拋棄台灣」的謬論，挑撥台美關係。過去，國民黨歡迎中國黨企來台「技術交流」，如今，台灣與民主國家強化合作，他們卻大肆攻訐，只准自己放火，不准別人點燈，如此雙標，根本是為中國助勢幫腔。

真正的危機是國民黨國會推動一系列促統法案，譬如「中配洗人口法案」和「割地法案」。國民黨口口聲聲「保護台積電」，黨員立委卻試圖索取台積電機密資料，甚至有親中背景政治人物滲透其中。若真擔心台灣被掏空，就不要散播仇美論，而是要罷免幫中國操弄輿論、出賣台灣的這些政客。

過去，將台灣技術送中的是國民黨，而非美國；現在，台積電赴美是全球佈局，而非技術外流；未來，出賣台灣的風險來自國民黨的「促統法案」，而非台美合作。

國民黨從來不是真心關心台灣，他們只是拿台積電當藉口，幫中國炒作疑美論，削弱台灣與民主陣營的合作。我們不能再被這種謊言蒙蔽，唯有站出來行動，才能「護國保台」。

（作者是作家）

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