自由廣場》川普近俄遠歐 台灣契機在其中

◎ 張孟仁

在烏克蘭問題，川普繞過歐洲，趨近俄羅斯，改變國際秩序，歐盟、北約因被削弱而錯愕。儘管川普迫烏與俄進行和平協議，乃是為轉置重兵於印太以專注對付中國，但有人不免質疑，「讓美國再次偉大」手段只圖利美國，且不分敵我，全球局勢豬羊變色，台灣處境看似堪憂，實則出現契機，我們該如何掌握？

第一，經濟巨人、政治侏儒的歐盟正在進入「再度武裝的時代」。二戰後，美國忌憚共產赤化，歐洲國家得以藉由馬歇爾計劃暨美國軍事保護傘而快速繁榮。冷戰結束，蘇聯解體後的俄羅斯也不讓美國省心，但歐洲仗勢有美國保護，歐盟成員國無須且吝於投入更多國防開支。但川普二．○轉身親俄，歐盟不得不正視己身軍事政策的不足，歐盟執委會主席遂提出鬆綁赤字上限，好讓成員國能提高國防開支，並強調歐洲未來十年的國防投資需求將高達五千億歐元；德國政策大轉彎，擬修憲擴增軍費成立千億歐元基建基金；英法則籌組「自願聯盟」。以上在在顯示，歐洲國家自知「好日子已經結束」。歐盟的再武裝，好處有二：法國主張的歐洲軍事自主，可能性大增，而歐盟雖然沒有獨立軍隊，但其國防實力肯定大幅躍昇；其次，歐盟及成員國以軍事巡航布局印太將更有說服力。

請繼續往下閱讀...

第二，川普斷然抽離俄烏戰爭，拉攏俄羅斯，甚至不惜在聯合國投下反對歐烏立場的票，引起北京警覺，因而藉由俄中再見面取暖以宣示「友誼無封頂」。川普的近俄讓俄國無須仰中鼻息，北京可能因而無法再享廉價能源又賣人情，且須提防美國離間中俄。而從俄羅斯願意幫美國處理伊朗的核能問題，即可看到俄對美的回禮。美俄的趨近還能順帶弱化俄朝聯手。俄中伊朝的關係也在裂解中。北京雖然暗爽川普得罪所有盟友，卻須防備美國拉俄而破了中國在金磚與南方的局。

第三、美國與烏交惡，卻沒有不理亞太。美日聯合演習，美艦駛進南韓，依舊進行。日本擔心美國鬆懈，也首次讓日艦獨力穿越台海，與美菲澳洲在南海聯合軍演。印太、台海仍是美日關注焦點。

時局在改變，美歐烏交惡，台灣看似吃虧，卻同時看見歐盟整軍、美俄趨近對中朝伊產生牽制。台灣須掌握正確方向，既能以晶片順川普的意，也要能綁住即將軍事自主而想發展印太戰略的歐盟，讓國防軍事預算提高的歐盟，多派軍艦造訪台海。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法