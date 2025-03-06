自由廣場》萬幸台灣不是中國的一部份 對中國、對台灣 川普擺出黑白兩張臉

◎ 于則章

川普宣布，從三月四日起對加拿大、墨西哥銷美商品課予廿五%關稅，提高中國商品關稅至廿%均告生效。

與此同時，川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮開記者會，宣布台積電將對美國再投資一千億美元，未來將在美國再建造三座晶圓廠和兩座先進封裝廠。川普還說，若中國侵略台灣「將是場災難」。

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如此強烈對比，說明對川普政府乃至美國而言，台灣是美國的「自己人」，不但與美國在半導體製造有共同利益，且台灣自韓戰以來對美國在西太平洋的戰略利益的重要性更與日俱增。反觀中國及其同路人，則將承受美國以關稅為武器的無情打擊，以確保美國的利益與國家安全。

對中國來說，川普選在中國召開「兩會」的前夕送上這份「大禮」，等於是在全世界面前賞了中共兩記耳光，難堪至極，且對中國日益衰頹的經濟更是雪上加霜！

全國人大會議發言人婁勤儉三月四日在記者會坦承，經濟面臨不少困難，外需挑戰加大，內需也不足，導致中國企業生產困難。且中國教育部預測，今年將有一千兩百廿二萬名高校生畢業，進入社會，今年的就業情況只會更加困難。

值此時機，川普不但對中國再加徵關稅，也對加墨加徵廿五%的關稅，勢必對中國賴以驅動經濟增長的出口貿易造成沉重打擊，更將中國藉由轉移生產線至加、墨等國洗產地的蹊徑堵死，川普甚至警告中國與日本，不可藉由貨幣貶值來抵銷美國所加徵的關稅。

由此可知，川普就是要置中國經濟於死地，將過去四十多年美國對中國的經濟讓利，連本帶利全部收回來，以實現他「讓美國再次偉大」的目標。勢已如此，中國徒具形式的「兩會」，就算行禮如儀的宣示今年經濟成長率訂為五%，恐怕也是罔然。

台灣人都應慶幸：正因台灣不是中國的一部分，所以才能擁有可以完全獨立自主營運，而不必仰中國鼻息的台積電公司，進而讓台灣在世界發光發熱並為全體台灣人謀福利。更因台灣不是中國的一部分，所以不必被中國連累而一起被加徵關稅。獨立自尊，這才是台灣真正的「護國神山」！

（作者是公務員）

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