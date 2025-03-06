新聞線上》大罷免的春雷響了

國民黨總召傅崐萁（記者塗建榮攝）

記者陳杉榮

公民團體發起的大罷免運動，是一場台灣民主保衛戰，受到國人的普遍支持，迄今已有三十二位國民黨立委罷免案正式進入第二階段連署。國民黨仍未反省「毀憲亂政」的惡行，甚至連向陰間索票的「死人連署」都賴到綠營頭上，花蓮師鐸獎名師「葉霸」葉春蓮當面痛批立委傅崐萁「通匪」，就如週一晚間北台灣響起的春雷，正告國民黨，民主的春天來了！

傅崐萁和黃國昌率領藍白立委在國會扭曲民主，踐踏代議政治的劣跡，立法院公報記錄得非常詳細，國會擴權法案和財劃法修正案、總預算案的審議，不僅違反權力分立的憲政秩序，也是立委自己踐踏議事程序；可是不管學界怎麼說明，法界怎麼呼喊，知識界怎麼奉勸，朱立倫和傅崐萁、黃國昌只忙著給人戴上「綠營側翼」的大帽子，從來不做檢討。

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「人在做，天在看」，有了黃國昌的在場助勢，傅崐萁在國會耀武揚威，更是毫不避諱地討好中共當局，他在第一會期率團到北京晉見中國政協主席王滬寧，這件公案的真相早晚會被揭曉。傅崐萁嘴巴說熱愛中華民國，對於民進黨立委所提強化國安的法案，卻是一律封殺，到底他所效忠的是哪個國家？他動輒痛罵民進黨政府「綠色恐怖」，勸他改過向善者被斥為「綠營側翼」，一生奉獻杏壇，教育無數英才的師鐸獎名師「葉霸」葉春蓮，當場痛罵傅崐萁「通匪」，真是春雷響起，振聾發聵！

面對大罷免浪潮，國民黨的應對方式，不是在立法院修正錯誤，支持行政院的覆議，而是絕不認錯，狡辯到底。為了反制公民團體的大罷免，東施效顰的提議罷免民進黨立委，拿著名冊大亂抄，如同到陰間去拉票，「死人連署」之多，令人詫異！難怪有人懷疑，過去國民黨的黨內選舉，究竟多少票是真的？連署的查對工作是侯友宜、張善政、盧秀燕、黃敏惠等地方政府的選委會做的，「死人連署」是選委會盡責勾稽，朱立倫還賴給中選會「嚴格查核，標準不一」，令人哭笑不得。

大罷免的春雷響起，這是台灣人民對於去年立委選舉「選錯人、選錯黨」的自我救贖。看到傅崐萁和黃國昌在立法院毀憲亂政的搭檔演出，不禁令人納悶，究竟是傅崐萁拖垮國民黨？還是黃國昌終結國民黨？其實朱立倫想要反悔還來得及，請國民黨團提出行政院長不信任案，解散國會，重新改選。提案倒閣，才能解除國民黨立委的罷免危機。

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