晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》大罷免的春雷響了

2025/03/06 05:30

國民黨總召傅崐萁（記者塗建榮攝）國民黨總召傅崐萁（記者塗建榮攝）

記者陳杉榮

公民團體發起的大罷免運動，是一場台灣民主保衛戰，受到國人的普遍支持，迄今已有三十二位國民黨立委罷免案正式進入第二階段連署。國民黨仍未反省「毀憲亂政」的惡行，甚至連向陰間索票的「死人連署」都賴到綠營頭上，花蓮師鐸獎名師「葉霸」葉春蓮當面痛批立委傅崐萁「通匪」，就如週一晚間北台灣響起的春雷，正告國民黨，民主的春天來了！

傅崐萁和黃國昌率領藍白立委在國會扭曲民主，踐踏代議政治的劣跡，立法院公報記錄得非常詳細，國會擴權法案和財劃法修正案、總預算案的審議，不僅違反權力分立的憲政秩序，也是立委自己踐踏議事程序；可是不管學界怎麼說明，法界怎麼呼喊，知識界怎麼奉勸，朱立倫和傅崐萁、黃國昌只忙著給人戴上「綠營側翼」的大帽子，從來不做檢討。

「人在做，天在看」，有了黃國昌的在場助勢，傅崐萁在國會耀武揚威，更是毫不避諱地討好中共當局，他在第一會期率團到北京晉見中國政協主席王滬寧，這件公案的真相早晚會被揭曉。傅崐萁嘴巴說熱愛中華民國，對於民進黨立委所提強化國安的法案，卻是一律封殺，到底他所效忠的是哪個國家？他動輒痛罵民進黨政府「綠色恐怖」，勸他改過向善者被斥為「綠營側翼」，一生奉獻杏壇，教育無數英才的師鐸獎名師「葉霸」葉春蓮，當場痛罵傅崐萁「通匪」，真是春雷響起，振聾發聵！

面對大罷免浪潮，國民黨的應對方式，不是在立法院修正錯誤，支持行政院的覆議，而是絕不認錯，狡辯到底。為了反制公民團體的大罷免，東施效顰的提議罷免民進黨立委，拿著名冊大亂抄，如同到陰間去拉票，「死人連署」之多，令人詫異！難怪有人懷疑，過去國民黨的黨內選舉，究竟多少票是真的？連署的查對工作是侯友宜、張善政、盧秀燕、黃敏惠等地方政府的選委會做的，「死人連署」是選委會盡責勾稽，朱立倫還賴給中選會「嚴格查核，標準不一」，令人哭笑不得。

大罷免的春雷響起，這是台灣人民對於去年立委選舉「選錯人、選錯黨」的自我救贖。看到傅崐萁和黃國昌在立法院毀憲亂政的搭檔演出，不禁令人納悶，究竟是傅崐萁拖垮國民黨？還是黃國昌終結國民黨？其實朱立倫想要反悔還來得及，請國民黨團提出行政院長不信任案，解散國會，重新改選。提案倒閣，才能解除國民黨立委的罷免危機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書