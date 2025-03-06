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社論》白宮二二八

2025/03/06 05:30

一星期來，國際餘波盪漾，川普下令減輕對俄羅斯制裁，暫停軍援烏克蘭。澤倫斯基表明：已準備好在川普「強而有力的領導下」，致力實現持久和平。在地緣政治劇烈動盪的今天，不宜鐵口直斷變化的終點。最糟的劇本是，不管外面的翻天覆地，自己人網內互打。比較好的劇本是，大家休戚與共、集思廣益，如何應對不測風雲，攜手度過風險。（法新社檔案照）一星期來，國際餘波盪漾，川普下令減輕對俄羅斯制裁，暫停軍援烏克蘭。澤倫斯基表明：已準備好在川普「強而有力的領導下」，致力實現持久和平。在地緣政治劇烈動盪的今天，不宜鐵口直斷變化的終點。最糟的劇本是，不管外面的翻天覆地，自己人網內互打。比較好的劇本是，大家休戚與共、集思廣益，如何應對不測風雲，攜手度過風險。（法新社檔案照）

半個月前，俄羅斯外長拉夫羅夫在國家杜馬（下議院）稱：習近平將在五月九日「勝利日」之際訪問俄羅斯，而普廷將在抗日戰爭勝利八十週年之際，在八月底至九月初訪中。從烏俄戰爭到川普向普廷示好，中俄友誼無上限，會出現裂痕嗎？聯大譴責俄侵烏三週年決議案，美國與傳統盟友分道揚鑣。於是，川普正在推動「反向尼克森」路線，由「聯中制蘇」轉向「聯俄制中」，利弊得失的分析都有。

二月二十八日的「白宮二二八」，地緣政治轉彎跡象更明顯化。白宮一場直播，把過去一段時間，美國傳統盟友的疑慮，具體表現出來。這個插曲，對烏俄戰爭會有什麼影響，可能很快就看得到。然而，過去半個世紀的地緣景觀，會被怎樣的新面貌取代，未必那麼快看便知分曉。克里姆林宮發言人的話值得玩味：「（美國）新政府正在迅速改變所有外交政策配置，這在很大程度上與我們的願景相符。」

「一場偉大電視秀」之後，澤倫斯基在歐洲獲得回響：「挑戰將由歐洲人來承擔。」歐美的分歧，因為這起外交災難，更加令人憂心。在此之前，關稅戰火由中國蔓延至盟友，清理烏俄戰場牽就俄羅斯，模糊了川普政府專注印太、對付中國的戰略轉移。川、澤交鋒，凸顯了美國及其盟友正站在十字路口，未來的關係樣態還不明朗。正面影響則是，歐洲領袖的倫敦峰會，回應了川普之「烏克蘭的安全保障應由歐洲負責」，承諾在安全方面投入更多經費，並組成聯盟捍衛烏克蘭的停火協議。

美、烏領袖在白宮，打開天窗說亮話，歐洲領袖聲聲入耳。有些保持沉默的國家，其實也不是局外人，包括台灣。因為，美國是自由世界領導者，如果她出現了價值位移，盟友的思考必然產生連動。舉個例子，拜登時代，大力挺烏，二○二三年四月，馬克宏在結束訪中返國專機上稱：歐盟應避免因為台灣問題捲入中美之間的衝突，必須維持戰略自主，減少對美國的依賴。他還說：目前歐盟最大的風險是捲入不屬於歐盟的危機中，歐盟是美國追隨者，但台海危機升級不符合歐盟利益，不應該跟隨美國的議程或中國的過度反應。當時，馬克宏遭批評迎合中國。如今，馬克宏的「高論」，搞不好出現不一樣的解讀。

根據不同機構的民調，澤倫斯基在烏克蘭仍有過半支持度。川普、普廷既稱，澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」，那便要有一種相關的預期，一旦烏克蘭解嚴選舉，澤倫斯基打了三年的仗，按照政治人物的思考，也會想繼續參選、執政為自己的所做所為辯護。縱使退場，也要留下漂亮的背影。從這個角度來看，白宮電視秀，也許被他視為機會，為自己的政治之路預為鋪陳。果不其然，烏克蘭國內，大部分歐洲領袖，都給了澤倫斯基溫暖。可以想像，假設舉行大選，澤倫斯基的挑戰者，必須比他更有抗壓能力。不可排除的風險，即，不論在什麼條件下獲得的「和平」「安全」嗎？經過二○一四、二○二二的「勝利」出擊，普廷會不會有下一個驚人之舉？

上任才一個多月，川普效應會如何發酵？現在言之過早。美國，共和黨，民主黨，可能看法不同。跨大西洋，歐美可能看法不同。印太地區，同樣百味雜陳。落實到台灣，不確定性也存在。統獨光譜的兩端，現在都各有所思。川普另一個四年的展開，現在才剛剛開始。新冠疫情三年，烏俄戰爭三年，深深改變了我們的世界。未來，川普四年，以及他的接班人，對這個世界的改變，可能不下於新冠疫情、烏俄戰爭。世界準備好了嗎？台灣準備好了嗎？那才是該問的問題。

舊秩序的破壞者？新秩序的建構者？川普的歷史定位，有待未來揭曉。一星期來，國際餘波盪漾，川普下令減輕對俄羅斯制裁，暫停軍援烏克蘭。澤倫斯基表明：已準備好在川普「強而有力的領導下」，致力實現持久和平。在地緣政治劇烈動盪的今天，不宜鐵口直斷變化的終點。機會與風險，常同時出現。未知的風險，籠罩台灣的上空，獨派、統派，利空、利多並陳。最糟的劇本是，不管外面的翻天覆地，自己人網內互打。比較好的劇本是，大家休戚與共、集思廣益，如何應對不測風雲，攜手度過風險。

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