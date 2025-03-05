自由廣場》數位時代的虛擬資產監理與應有的作為

◎ 林志潔

美國在川普回歸後，因為其積極支持虛擬資產的態度，使比特幣價格節節攀升，也挑戰著各國主管機關的監理作為。

在二○二四年，我國金管會修正法規，將虛擬資產業改採登記制，現行完成法遵聲明的廿三家業者，被要求在二○二五年三月底前須向金管會登記，並於同年九月底前正式完成登記，若未登記而提供服務，將有刑事責任。

請繼續往下閱讀...

但金管會看似提高監理強度的修法，監理覆蓋的廣度卻嚴重不足，無法對應到虛擬資產的現實情況。據調查，高達七十六％的台灣虛擬資產用戶，將主要資產配置在國際中心化交易所。在我國洗錢防制聲明名單中的業者，全數為國內業者，如何對國際業者進行監理和法令遵循的要求，以保護我國的金融消費者，同時避免加密貨幣產業成為洗錢管道、助長詐騙犯罪，實是當務之急。

虛擬資產監理最重要是落實使用者保護，二○二二年FTX事件，日本政府就凸顯了「落地監理」的重要性，由於監理的早，在二○二三年日本FTX用戶就已獲得清償，比我國第一批賠付早兩年，顯現未來即使我國採用登記制甚至專法，若未思考將主流的國際平台納管，不但無法落實保護消費者，更可能使我國的打詐越打越詐，因為金流都流向國際平台，形成反詐和防堵洗錢的破口。

據警政署統計，光是二○二三年，加密貨幣相關的被害案就有一一四○五件，佔整體的近三成，財損高達台幣五十三．四五億元。檢警調雖戮力執法，卻心有餘而力不足，第一線的檢察官受訪表示，虛擬貨幣一旦流到國際平台，形同金流斷點。目前遇到的最大困難，是很多國際交易所未必會配合台灣執法單位，而在洗錢防制、打詐形成大漏洞，也讓整體打詐政策無法落實。即使不是詐騙犯罪，震驚社會的「創意私房」案件，就曾建議其會員不要使用會配合執法的國際平台，可見政府只有擴大納管範圍，才能有效阻絕不法金流。

網路無國界，金流無國界，不處理跨國平台，等於把頭埋入沙堆、罔顧現實，不論是社群網站、當年的Uber、到現今的虛擬資產，唯有落地監理，我國政府才能行使公權力。呼籲金管會儘速強化對國際業者的落地和監理，讓體質優良的國際業者儘快申請登記、依法審查通過，與我國執法單位協力打擊犯罪，這才是數位時代應有的作為。

（作者是行政院政務顧問、陽明交大特聘教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法