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自由廣場》（鏗鏘集）後黨國症侯群

2025/03/05 05:30

◎ 李敏勇

台灣解除黨國時代的戒嚴統治體制後，走向民主化，政黨輪替執政也進入四分之一世紀了。解嚴、民主化、言論自由，但一些政治人物並不珍惜，反而藉著民主自由，詆毀發展中的統治體制。

問題出在中國國民黨仍執於殘餘中國：不同於戒嚴長時期的反攻大陸收復失土，如今是乞附中華人民共和國，顛覆台灣的國家條件。台灣的政治紛擾出於中國國民黨的中國性，以致對台灣執政黨的敵意，更甚於對中國共產黨。

台灣民眾黨以不分區八席附和中國國民黨，敵視民進黨，反映兩黨的各懐鬼胎：中國國民黨藉此立院席次過半，取得作亂條件，而民眾黨則藉此破壞民進黨的執政條件。民眾黨將中國國民黨議員舉發柯文哲台北市長任內凟職貪污，導致被起訴羈押，盲目歸咎民進黨，動輒荒唐劍指賴清德總統。

明明是貪污嫌犯，卻硬扮政治犯，還扯二二八。一個曾被期待的政治人物，一個有八席不分區的台灣新生政黨，辜負人民期待，毫無法治是非，一意附和反民主、反台灣的勢力，甚至與中國國民黨爭相連結中華人民共和國和中國共產黨，為什麼？因為以中華民國為名的台灣，對於中國國民黨只是剩餘價值。馬英九已中斷中國國民黨的中央執政機會，只能靠地方牛鬼蛇神爭取地方執政，幾乎都是政治權力的手腳，進入無腦狀態。

昔日黨國特代的黨政軍特團特權人物，植根台灣嗎？從前的牙刷主義後遺症仍然貽害台灣，這些意識型態作亂，中國國民黨跟著起舞作亂，毀壞國家根基，自掘墳墓卻渾然不覺！

現今若是獨裁專制，豈容你一再對賴清德總統叫陣？若是獨裁專制，豈容藍白兩黨挾些微多數在立院毀憲亂政？中國國民黨因為失去壟斷統治權力的條件，民眾黨因為創黨人凟職貪污在押誓怪罪民進黨，附和中國國民黨以蹧踏台灣。

乞附中華人民共和國，連結中國共產黨，藉台灣的民主化反台灣國家正常化，這些政客在民主體制享受自由的批評條件，卻不珍惜國家。是轉型正義不全，導致後黨國時代症侯群的權力亂象與政治人物失格！

（作者是詩人）

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