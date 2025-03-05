自由廣場》（林保華專欄）春風得意？習近平面對「兩會」

全國政協三月三日開幕，全國人大三月五日開幕。以前在「兩會」前會先開中央全會，決定方針與人事，這些年免了，習近平一人決定，政治局學「習」。這次兩會，習近平似乎春風得意，因為農曆新年前，中國爆出DeepSeek可以用低階晶片製成與西方匹敵的網路大模型，全國掀起一片熱潮。

其中奧妙雖尚未搞清，但這擺明是民營科技成就，習近平不得不在民營企業面前低頭。於是他出席二月十七日的民營企業家座談會，給民企打氣。中國重量級企業家，包括DeepSeek創辦人梁文鋒出席該會，百度因業績衰退而不見人影。習近平也與出席會議的馬雲握手，但沒讓他發言，避免他不知輕重的「翻案」；習近平在二○二○年介入叫停馬雲旗下螞蟻集團總額超過三四○億美元的首次公開募股。其後阿里巴巴與其他民企紛紛捐贈巨款給習近平實現他的「共同富裕」才得以逃過劫難。被經濟搞得焦頭爛額而不再講的「東昇西降」，這次改說「長遠看還是東風浩蕩」。

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近日，當局更出版《習近平經濟文選》第一卷，文選輯錄習近平二○一二年十一月至去年十二月關於經濟建設的著作，共有報告、講話、演講、指示、批示等七十四篇。「文選」就是經過選擇。就如當年編輯《毛澤東選集》時把「蔣委員長」與痞子語言全部刪除，有些文章在毛死後發表而成為出土文物。所以這部由別人代筆的《習近平經濟文選》也必然體現了習近平的偉大光榮正確。

這些刺激，帶來中國經濟數據的若干好轉，香港股市恆生指數再度超越台股，但仍須中國資金撐盤。中共當局仍然按部就班向全球擴張，你想不到的地方它都去了，成為「日不落滲透帝國」；也不斷衝擊台灣的灰色地帶。對川普的挑逗，中國盡量迴避。所以台灣流傳的習近平處於半癲狂狀態，習近平怒斥宋濤等，都是沒有根據的流言。台灣人必須團結面對新挑戰，大罷免運動只能贏，不能輸。

但如何刺激中國的內需，仍是習近平無法化解的難題，因中國的經濟利益絕大部分歸利益集團所得，習近平對民營企業的支持仍是權宜之計。三月一日出版的《求是》雜誌發表習近平在二月底政治局會議的講話內容，他恬不知恥說：我一貫支持民營企業。還強調政府要完善並帶頭遵守市場規則，防止對微觀主體活動不當干預。也就是說，過去的「共同富裕」並非「不當干預」。

習近平還認為「要培育自尊自信、理性平和、積極向上的社會心態」。對台灣挑釁，是哪來的自尊自信？鼓吹「敢於鬥爭，善於鬥爭」，又哪來的「理性平和」？他怕被推翻，禁不住暴露他的平安觀。他說：平安中國建設只能加強，不能削弱。弦外之音就是習近平迄今並未感到自身的「平安」。

（作者林保華是資深時事評論員）

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