自由廣場》公民起義 改變成真／大罷免浪潮勢不可擋

◎ 王美琇

大罷免浪潮來襲，這是由草根進步公民自主發動的罷免運動，來勢洶洶且勢不可擋。藍白立委的毀憲亂政，使台灣陷入最嚴重的民主危機和國安危機，所有公民都看在眼裡：

一、憲法法院將遭凍結：憲法法院是台灣民主機制的最後一道防線，也是保護人民權益和解釋法律是否違憲的最後機制，倘若遭實質凍結，最後民主防線將遭瓦解，藍白立委從此更加橫行無阻、為所欲為，民主機制將為之崩解，國會獨裁由此開始，是可忍，孰不可忍？

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二、人民的罷免權將遭沒收：罷免權是人民監督和制衡民意代表，最後最微弱的武器，藍白通過的新罷免法將實質沒收人民的罷免權，這是國會公然霸凌人民。是可忍，孰不可忍？

三、藍白的地方財政劃分法，要將國家的錢搬給地方，為的是要綁住地方樁腳，而餵養地方勢力壯大的結果，將加速台灣地方政治的西西里化。譬如花蓮傅崐萁、雲林張榮味。他們大量凍結和刪減政府預算以癱瘓賴政府，再從地方圍困中央，進而奪取中央執政權。藍白擴權亂政，架空其他四權，讓立法權獨大；甚至要修法架空總統法定權力。這是利用民主毀民主的變形政變。是可忍，孰不可忍？

四、凍結和刪減國防預算：這將對美國和中國釋放最錯誤的訊息，讓美國誤以為我們不再自我防衛，讓中國有機可乘，更讓台灣的國家安全陷入最危險狀況。藍白政客為了奪權而置國家安全於不顧，是可忍，孰不可忍？

法國自由人權鬥士、《世界人權宣言》起草人黑塞爾說：「當你們為某件事感到憤怒時，也要像我曾被納粹激怒一樣，要變成一個強悍的戰士，獻身投入歷史的洪流；而這股巨大的歷史洪流也會因為我們的加入，往自由和正義的方向更為邁進。」

是的。如果你像我一樣也被國會藍白亂政所激怒，請勇敢站出來！面對台灣空前的民主危機和國安危機，每個人都不能置身事外；我們要挺身而出，加入大罷免行動，為價值、為信念、為守護台灣而戰！

時代召喚捍衛自由價值的勇氣；時代召喚守護民主台灣的熱情；時代召喚擊退不公不義的憤怒；時代召喚進步公民的抵抗。

請站出來！用行動支援最前線的罷免團體，成為他們最堅強的後盾；民進黨、全國公民團體和友善店家，請踴躍加入二階連署並支援大罷免行動。

當你採取行動，改變就會發生。大罷免浪潮勢不可擋，這是一股強大的民主浪潮，我們要乘風破浪、昂首前進！讓我們用最偉大的人民力量，一起守住民主、守住台灣！

（作者是辜寬敏基金會董事長）

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