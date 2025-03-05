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自由廣場》中國打不起這樣的戰爭／台積電投資美國 是為台灣預籌軍援

2025/03/05 05:30

◎ 黃世澤

台積電宣布在美國投資逾千億美元以興建先進製程及COWOS封裝廠之後，大量疑似親中或想做中國生意的傢伙，果然就冒出來批美國可以拿了台積電技術後出賣台灣。這些人基於近乎邪教信仰的中國認同，連邏輯都不顧了。中國派出這麼多的鷹犬出來搞認知作戰，全是因台積電的這筆投資，既有鞏固美國國防實力之用，亦令台積電避了關稅，同時讓美國大有理由軍援台灣，而不致重覆烏克蘭礦業協議的棄烏後果。

首先，美國買到的部分晶片，包括用於政府及軍事用途的先進製程晶片，依台積電目前的美國廠房產能，也未能滿足美國軍政兩方的需求，如今允諾再加五個廠，我相信也只是剛好能應付美國的口胃而已。假設中國封鎖台灣，屆時若沒有台積電美國廠，美國及盟友可能面臨晶片斷炊，所以這交易對美方很重要。對美國國家安全而言，確實需要台積電在美國設廠，這也是幫中國跑腿者胡說八道的原因。

而台積電固然避了關稅，但不要忘記，若沒有台灣的研發中心，美國的台積電廠房也就沒有意義。美國歷史上的軍援，二戰時對於重慶的中華民國政府，以及對關係緊密的英國，在租借法案下，相關軍援都還是要償還的。但依川普在烏克蘭礦業協議的邏輯，台灣等於投放了千億美元軍費在美國，這還未計入接下來的軍購案，以及台灣其他企業的投資。若依如此計算，川普政府就可以劃出一個預算，一旦台灣有事，撥出兩三千億美元軍援是沒問題的，倘若台灣有更多投資，則這筆軍援將更可觀。

川普政府認為，烏克蘭的五千億礦業協議就是對烏克蘭的安全保證，因俄羅斯經濟破產，面對既有五千億美元礦產擔保，且有歐盟沒收俄國資產收益等財政來源下支持的烏克蘭，俄國不可能打得過，可惜澤倫斯基沒有打清楚這個算盤。相對的，在中國經濟破產下，台灣在美國若有大量投資挹注，以此作為美國軍援的基礎，則習近平還敢不敢打都是疑問。此因人海戰術很難勝過錢海攻勢。

明白這一點，就知道網路上為什麼突然冒出許多奇言怪論，因為這件事踩到了中共的痛處。只要認真理解烏克蘭礦業協議的邏輯，就明白台積電這樁交易其實很划算。面對此一變化，中共還要不要侵台，真的要想清楚，因為中共根本沒有這個經濟實力去應付這樣的戰爭。

（作者是居德英籍時事評論員，原籍香港）

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