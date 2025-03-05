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社論》誰是「島內愛國統一力量」？

2025/03/05 05:30

立法院國民黨團總召傅崐萁、國民黨立委陳玉珍等17名國會議員，去年4月前往北京會見中國全國政協主席王滬寧。（取自網路）立法院國民黨團總召傅崐萁、國民黨立委陳玉珍等17名國會議員，去年4月前往北京會見中國全國政協主席王滬寧。（取自網路）

中國兩會之前，上月底北京召開對台工作會議，政協主席王滬寧指示：「要堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊台獨挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。」所謂的「堅定支持島內愛國統一力量」，就是「公然干涉台灣內政」，它印證了一年多來，藍白國會之亂，背後有個紅色影子，而下指導棋者，應該便是王滬寧。從利用美國反對美國，到利用台灣反對台灣，王氏頗得毛澤東「從敵人內部攻破敵人」的真傳。

去年四月，傅崐萁率十七位國民黨立委訪中，受到王滬寧接見褒獎。他說：傅崐萁和藍委在立法院新任期開啟之時，到大陸訪問很不容易，很有誠意、有意義。傅崐萁則稱：此行是帶著台灣的新民意。所謂的「新民意」，其實不過是藍白立院席次，並不是選票的多數民意。然而，台灣的選舉制度，卻造就了此後的國會獨裁，掏空中央、弱化台灣。日前，立院開議前夕，傅崐萁暗中前往香港，大言不慚「代表台灣中央政府」。藍白聯手「投共（之所好）」，一副架空賴政府的攻勢。

二○二一年底，朱立倫出任主席，提出「同舟計畫」，為傅崐萁等回娘家大開方便之門。後來，趙少康還批評，朱立倫「讓很多黑金都回來了」。如今回顧，朱立倫之於傅崐萁，似乎是利用他激進落實中國以台制台的伏筆。二○二四大選期間，朱立倫頻繁派夏立言訪中，令人十分好奇。新一屆立法院，傅氏出任總召，聽朱立倫之令行事？還是聽王滬寧之令行事？很多國人心中都打個問號。這次大罷免，「黃傅隨」無「法」罷免，「花蓮王」成為眾矢之的，不無道理。結果就要看，他的選民是否看透，北京以台制台、無聲奪台的執行者，可能就在自己的選區！

多年來，中國對台認知戰無所不在。為了孤立台灣，雙向操作「疑美論」、「疑台論」最為狠辣。「疑美論」，意在蠱惑台灣人民對美國失去信任，在孤立感之下吞下同屬一中。從拜登至川普，明確支持台灣、軍事戰略模糊，又被「疑美論」者借題發揮。「今日烏克蘭、明日台灣」，棄子宣傳滿天飛。「疑台論」，則是透過國會刪減、凍結國防預算，令美方懷疑台灣（政府）沒有自我防衛之決心。配合中國武力脅迫，在野黨刪、凍國防預算，執政者落實三％承諾的能力難獲美方置信，乃「疑台論」最為期待的後果。

二月底，魯比歐重申：「我們反對以任何強制、脅迫等方式改變台灣的地位，這是我們從一九七○年代末以來秉持的立場。我們的立場不會有任何改變！」對於中國武力犯台，魯比歐回應：「美國已經做出承諾，將防止此類事情發生，並對此做出回應，這些承諾將會得到履行，這就是（美方）立場，而中國人也意識到了這一點。」可見，川普的對台政策，仍沿續長期以來的主軸。解放軍則大內宣，撂話「早晚要來收了你們（民進黨當局）」。實戰之外，還有統戰。「堅定支持島內愛國統一力量」，利用台灣的民主，困住本土政權，等到親中政權上台，再以台灣的民主，加速推進「祖國完全統一」。這種顛覆性攻擊，並非強制、脅迫方式，台灣要警戒，美國也得注意。

日前，朱立倫提醒不分區立委「不要鬧事」。其實，該黨不分區立委，固不乏無理取鬧者，但區域立委鬧起事來也不遑多讓。誰要負責？當然是朱氏本人。一個最大在野黨，隨時可能執政，卻由前科犯擔當立院總召，修法、擴權、亂刪預算，目無民意，只有黨意，而且，終極是哪個黨的黨意，也大有問題。看得到的是，「走狗通匪」，而且，「白蟻兵團」彷彿完成深度蛀蝕之後一一冒出來。

諸般景象顯示，台灣正在走向一種臨界點。民進黨打破連三屆執政魔咒，但立院席次轉為少數。為了阻止台灣國家認同繼續凝結，在地緣變局中更進一步獨立化，北京集結「島內愛國統一力量」全力反撲。立法院的藍白合，打破以往國、民兩黨各佔立院優勢的協商、自制，如火如荼進行外力指導的「國會文化大革命」。從而現在的立法院，已經不僅是多數暴力的問題，而是「愛國統一力量」與外力連結，啟動一場「民主內戰」。這場內戰，決戰於選票，每個公民都是戰士。傅崐萁們，「葉霸」們，分屬兩個陣營。這樣的內戰狀態，重頭戲就在花蓮戰場。花蓮頭家能不能打贏這場仗？大家拭目以待！

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