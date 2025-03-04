自由廣場》切莫疑神疑鬼 自立自強才是真理

◎ 林逸民

川普、范斯與澤倫斯基在直播上一言不和，川普下逐客令請澤倫斯基「準備好要和平的時候再來」，全球為此鬧烘烘，在台灣，國民黨及民眾黨人藉機大肆宣揚「疑美論」與「疑川論」，甚至連支持本土價值的台灣人也跟著動搖。

川普與澤倫斯基，都是為了自身國家利益爭取更好的條件，在這個網路直播時代，兩人都是民主國家元首，而非獨裁者秘密外交私相授受，雙方談判過程高潮迭起，我們無須跟著坐雲霄飛車，該冷靜等最終結果出爐，再做出對應判斷。

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川普作風，有人喜，有人厭，站在國家立場，不能用個人好惡來看事情。川普雷厲風行，有如颶風，喜歡川普者，認為他是幫忙吹散威脅的天助神風，討厭川普者，則認為是到處破壞的狂暴天災，捧川、批川、疑川，對台灣都沒有益處。重要的是知川，了解在風暴中如何領航，吹垮敵人、滿帆航行，且不在驚濤駭浪中滅頂。台灣要發揮主動性，如同賴清德總統所言：當「棋手」而非被動的「棋子」。

「疑川論」的本質，是要求美國無條件的無限支持台灣，倘若沒這樣就崩潰、懷疑，這個心態本身就非常不健康，也不切實際，豈有任何國家會無條件無限支持另一國？就算有，接受這種支持的一方，懷抱這等心態，又豈會被瞧得起？就算有，在遭中國攻擊之初，台灣自己也要能擋住第一擊，美國支持才有意義。

美國航空母艦戰鬥群重兵部署亞太，且不吝暴露行蹤，卡爾文森號航母戰鬥群二日抵達南韓釜山港，釘住黃海與東海，華盛頓號航母戰鬥群駐紮日本，雷根號航母戰鬥群近來巡弋菲律賓海，美國更在菲律賓佈署泰豐飛彈讓中國跳腳。川普雲淡風輕地說「習近平是朋友」，同時重兵扼守要害，有如西部電影的牛仔舉槍抵著對手說「我們是朋友吧？」讓對方不敢輕舉妄動。

目前台灣相對安全，但自助而後人助是不變真理，美國總是支持自立自強者，而嫌棄扶不起的阿斗。台灣若不積極自衛，甚且有親中政黨與中國眉來眼去，破壞國家安全，只想賴給美國，那美國當然不想要這種拖油瓶，但若台灣團結一心，如以色列積極奮發，成為區域重要的軍事力量，美國必定垂青，照顧有加。

與其成天看著國際上的風吹草動而自己嚇自己，真正該做的是：全民達成共識，提升台灣的自衛力量，只要台灣自立自強，美國必然支持台灣。該懷疑、反對的不是川普，而是國內想要破壞國家安全，擾亂預算的居心叵測之徒。

（作者是福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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