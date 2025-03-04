晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》切莫疑神疑鬼 自立自強才是真理

2025/03/04 05:30

◎ 林逸民

川普、范斯與澤倫斯基在直播上一言不和，川普下逐客令請澤倫斯基「準備好要和平的時候再來」，全球為此鬧烘烘，在台灣，國民黨及民眾黨人藉機大肆宣揚「疑美論」與「疑川論」，甚至連支持本土價值的台灣人也跟著動搖。

川普與澤倫斯基，都是為了自身國家利益爭取更好的條件，在這個網路直播時代，兩人都是民主國家元首，而非獨裁者秘密外交私相授受，雙方談判過程高潮迭起，我們無須跟著坐雲霄飛車，該冷靜等最終結果出爐，再做出對應判斷。

川普作風，有人喜，有人厭，站在國家立場，不能用個人好惡來看事情。川普雷厲風行，有如颶風，喜歡川普者，認為他是幫忙吹散威脅的天助神風，討厭川普者，則認為是到處破壞的狂暴天災，捧川、批川、疑川，對台灣都沒有益處。重要的是知川，了解在風暴中如何領航，吹垮敵人、滿帆航行，且不在驚濤駭浪中滅頂。台灣要發揮主動性，如同賴清德總統所言：當「棋手」而非被動的「棋子」。

「疑川論」的本質，是要求美國無條件的無限支持台灣，倘若沒這樣就崩潰、懷疑，這個心態本身就非常不健康，也不切實際，豈有任何國家會無條件無限支持另一國？就算有，接受這種支持的一方，懷抱這等心態，又豈會被瞧得起？就算有，在遭中國攻擊之初，台灣自己也要能擋住第一擊，美國支持才有意義。

美國航空母艦戰鬥群重兵部署亞太，且不吝暴露行蹤，卡爾文森號航母戰鬥群二日抵達南韓釜山港，釘住黃海與東海，華盛頓號航母戰鬥群駐紮日本，雷根號航母戰鬥群近來巡弋菲律賓海，美國更在菲律賓佈署泰豐飛彈讓中國跳腳。川普雲淡風輕地說「習近平是朋友」，同時重兵扼守要害，有如西部電影的牛仔舉槍抵著對手說「我們是朋友吧？」讓對方不敢輕舉妄動。

目前台灣相對安全，但自助而後人助是不變真理，美國總是支持自立自強者，而嫌棄扶不起的阿斗。台灣若不積極自衛，甚且有親中政黨與中國眉來眼去，破壞國家安全，只想賴給美國，那美國當然不想要這種拖油瓶，但若台灣團結一心，如以色列積極奮發，成為區域重要的軍事力量，美國必定垂青，照顧有加。

與其成天看著國際上的風吹草動而自己嚇自己，真正該做的是：全民達成共識，提升台灣的自衛力量，只要台灣自立自強，美國必然支持台灣。該懷疑、反對的不是川普，而是國內想要破壞國家安全，擾亂預算的居心叵測之徒。

（作者是福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書