自由廣場》罷免運動翻轉台灣民主／終結中國滲透 捍衛公民權利

◎ 楊聰榮

罷免運動正在改變台灣的民主樣貌，其核心目標是終結中國滲透、捍衛公民權利。台灣社會掀起罷免運動，針對親中、疑受中國影響的立委發起罷免連署，這場運動是關乎台灣民主存亡的一場防衛戰。中國對台灣展開全方位滲透，欲在不開一槍一彈之下逐步削弱台灣的自主性。罷免運動的核心正是由公民做主，阻止中國勢力透過代理人干擾台灣內政，確保台灣民主不被侵蝕。

中國對台滲透已轉向更細緻操作，經濟利誘、政黨交流、媒體操作及假訊息戰爭。最終要在台灣內部創造出有利中國的政經環境，削弱台灣人民的民主自信，使台灣失去主權與自主決策權。中國長期透過經濟誘因滲透台灣，特別是在地方政治，透過農產品貿易、觀光補助、投資合作，使其逐步依賴中國。譬如某些縣市政府推動的「兩岸農業交流」，表面是經貿合作，實際卻可能淪為中國施加政治影響力的管道。一旦地方勢力與中國經濟深度掛鉤，相關人物便可能成為中國的在台代理人，進而干預政策，甚至影響全國選舉結果。

請繼續往下閱讀...

中國與台灣特定政黨密切聯繫，透過交流建立影響力，進而影響台灣內部決策。譬如部分立委積極參與兩岸論壇，在缺乏透明機制下，私晤中國官員，甚至認同中國的「和平統一」論述。他們在立法院對國安法案、國防預算、資訊安全等關鍵政策投反對票，為中國對台滲透提供便利，嚴重影響台灣安全。中國政府長期透過社群媒體、大型傳統媒體及匿名帳號散播假訊息，製造社會對立與不信任感。中國支持的媒體平台常發布偏離真實的消息以引導民意，使台灣內部陷入分裂對立、影響選舉，讓國人對台灣民主制度產生懷疑，降低對民主價值的信任。

台灣公民正透過罷免機制反抗這股邪惡勢力，透過罷免以移除不適任的政治人物，以確保立法院不淪為外部勢力影響的政策黑箱。

台灣常陷入藍綠對立，但這次罷免行動打破這種模式。這場罷免行動並非政黨之爭，而是民主對抗專制。無論政治立場如何，當立委的行為疑似受到中國影響，或明顯偏離台灣整體利益時，公民都有權利要求他們下台，這與政黨歸屬無關，而是對國家安全與民主制度的基本維護。

台灣的地方政治長期受派系影響，選民往往依賴人際關係或政黨忠誠度以決定選票去向。但罷免行動讓選民意識到，他們不再只是被動等待選舉，而是可以透過制度即時糾正政治錯誤。唯有罷免運動成為常態，政治人物才會被迫專注於政策與問政，以求獲得選民支持。

罷免行動提醒台灣需要建立更完善監督機制，譬如加強資訊透明度、限制外國政治捐款、嚴格監管政黨與中國往來。未來應建立具約束力的法律機制，防止中國透過政商關係、媒體與地方派系影響台灣內政。此次罷免行動，將使台灣選舉文化逐步轉型，從藍綠對抗走向以政策與國家利益為核心的民主競爭。

台灣公民正在展現對民主的堅持，也為未來選舉文化奠定新基礎。唯有持續的公民參與，才能抵抗外部勢力的操弄，維持台灣作為亞洲民主燈塔的地位。

（作者是中台灣教授協會理事長，任教台灣師大）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法